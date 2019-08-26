移民要留意醫保覆蓋範圍

撰文：李凱茵

人壽保險、危疾保險與意外保險，一般不會有地域限制，即是說受保事件發生在任何地方，保單都會賠償。醫療保險則完全不同，因為每個國家醫療系統不一，而香港的醫療保險則是因應香港的私家醫院市場去設計。所以，即使計劃覆蓋全球範圍，但也未必能完全迎合到移居地的需要。

香港較傳統的醫療保險與目前較受注目的自願醫保計劃，大多屬全球性保障。不過，要留意這兩類計劃的賠償分項方法與分項限額，例如病房的分級、住院雜費、手術費用等，未必符合其他國家的私家醫院費用結構，有機會未能完全發揮保險計劃的作用。其次，如果移居的地方為醫療費用高昂的歐美，則計劃的限額就未必有足夠賠償。

受保人倘移民 續保或需重新核保

另外，也要留意個別計劃會列明，續保時會考慮受保人的居住地。例如，保柏的自願醫保計劃及安聯的極上醫療保障也在保險條款中列明，保單續保時，公司有權因應受保人居住地的改變，重新核保計劃的條款與保障。自願醫保計劃其中一項特色是會保障受保人的精神科治療，不過都只限香港範圍內進行的治療。換言之，受保人離港後就會失去了這項保障。

近年興起的高端醫療保險計劃，標榜住院及手術費會全數賠償。這類計劃的其中一個特色是可讓受保人選擇受保障地區，通常的選擇為包括美國在內的全球保障、不包括美國的全球保障及亞洲地區，範圍愈大保費愈高。購買了這類保險的，首先當然是要檢視自己選擇的保障地區，是否包括自己的移居地。

高端醫保可選擇受保障地區

由於這一類保險在手術或住院開支方面未設上限，作全數賠償。為了避免過多在高醫療費用地區持續作出這類全數賠償，保險公司多為這類計劃的受保人在外地居住的時間設限。以保誠的「摯為您」優悅醫療保險計劃為例，如果受保人在過去12個月內於美國居住達183日或以上，公司保留權利把保單的主要保障項目及附加門診保障，由「全球保障」改為「全球保障(美國除外)」，即把美國排除在受保範圍之外，否則有權不續保。因此，有意移民的退休人士，如移居至美加或西歐等醫療費用較高的國家，最好是盡快安排一份當地的醫療保險，不宜只完全依賴香港的保險計劃。

[退休綢繆]