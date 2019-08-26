海怡呎價急跌 今年升幅蒸發

明報記者 陳子謙

海怡半島平均實呎從年初17500元，升至7月18802元，升幅逾7%，不過本月呎價明顯下跌，暫錄3宗成交，平均實呎僅16680元，跌至與去年底水平。最新一宗成交位於海怡半島33座A中層，以876萬元成交，實用呎價16814元。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，本月睇樓量持續下跌，主要因近期社會氣氛及中美貿易戰影響。盧續稱，近期海怡半島轉售為租比例亦上升。

偉華2房555萬沽 返年初價

準買家抱觀望態度，二手成交量下跌，沙田偉華中心劈價16%沽出。美聯助理聯席董事陳國良表示，偉華中心2座高層E室，實用面積358方呎，原則屬2房間隔，現改為1房間隔，原業主最初開價660萬元放盤，兩度下調叫價，累減105萬元後，最終以555萬元易手，實呎15503元，成交價較市價低一成，重返去年初水平。原業主2015年11月425萬元購入，持貨近4年，帳面獲利130萬元或31%。

明記葉泰海5620萬沽君臨

電器設備供應商明記製造董事長葉泰海沽出九龍站君臨天下。土地註冊處資料顯示，上述單位為君臨天下3座高層A室，實用面積1054方呎，於今年5月以5620萬元易手，實呎53321元。葉於2014年以4093.8萬元購入上述單位，持貨逾4年，帳面獲利1526.2萬元或37%。

康樂園洋房3728萬年半新低

新界東老牌洋房屋苑大埔康樂園錄得一宗低市價成交。中原首席分區營業經理吳啟業表示，單位為大埔康樂園14街單號屋，實用面積2520方呎，原業主於今年4月叫價約4300萬元放售，因急於離港，故減價572萬元或13%，以3728萬元沽貨離場，實呎14794元，成交價較市價低逾一成，屬屋苑同類型洋房自去年初以來的新低價。原業主於2010年以2450萬元購入，持貨9年，帳面獲利1278萬元或52%。

[二手放大鏡]