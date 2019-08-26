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服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景

【明報專訊】尖沙嘴雲集多家著名酒店，最新加入有今年較早時開幕的新世界（0017）香港瑰麗酒店，當中最高19層為酒店式公寓瑰麗府邸（Rosewood Residences），提供186伙服務式住宅，月租5.7萬元起。瑰麗集團品牌向來以極致奢華見稱，項目設計將典雅莊園的元素融入藝術理念，室內環境富麗堂皇，氣派十足。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

瑰麗府邸坐落於前身為新世界中心的位置，屬尖沙嘴海濱地段，高層大部分房間均可飽覽無遮擋的維港海景，為最大亮點；項目提供186伙，另有13間酒店房間同時可作公寓單位按月出租，戶型涵蓋開放式至3房，另設複式戶及平台特色戶，單位實用面積474至4812方呎。

新世界中心重建項目 提供186伙

項目現時提供的租約期，由最少一個月至最長一年，月租介乎5.7萬至160萬元，實呎租金最高達333元，貴絕全港，租金已包房間清潔費、管理費、水電費及雜費等。項目的現代奢華設計風格貫徹室內每個細節，當中最能體現的代表，為面積最大的64樓1室，屬頂層3房複式單位，名為Salisbury Penthouse，實用面積4812方呎；單位配備私人電梯，而電梯大堂、門口、玄關的牆壁以至地板，均選用木質色系，呈現流暢線條感；底層設有面向海景的飯廳，放置圓形餐桌，並以特色吊燈點綴，飯廳連接另一端的半開放式廚房，設曲尺形工作枱，配備雪櫃、焗爐、洗碗機等家電。

開放式戶月租5.7萬起

單位客廳空間寬敞，擺放大型家具及多組梳化後，仍有充裕活動空間，並附設私人酒吧，同時設有後門直通私人升降機。拾級而上，為單位的3間套房。其中一間為雙牀套房（Twin Room），另一間則放置小巧帳幕，可作兒童睡房，主人套房則設於走廊盡頭，空間媲美下層的客廳，全白色大牀靠牆放於房間中央位置，面向前方為多幅全落地玻璃窗，窗外海景一覽無遺。

浴室以大理石材鋪砌，窗戶同樣面向維港海景，設有雙人淋浴間，獨立廁格內配置智能坐廁，奢華盥洗用品齊備。主人睡房對出設有特大衣帽間及書房，同層另連接偏廳；連同上述單位，項目僅設4伙複式戶，實用面積3574方呎起，月租叫價100萬至160萬元。

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