8月新盤登記料130億 見8個月新低

8月一手私宅暫錄1007宗登記、涉103億元，料全月錄1300宗及涉130億元，較7月錄1780宗、涉171.7億元，分別下跌27%及24.3%；8月登記主要來自新界細價上車盤，估計8月登記金額將為2018年12月錄得113.3億元後的8個月新低。

至於8月錄得最高登記宗數新盤是鷹君（0041）發展的大埔白石角朗濤，暫錄236宗、涉20.6億元；其次為屯門「龍牀盤」菁雋，暫錄223宗、涉6.8億元；第三為中海外（0688）大埔山塘路天鑽，暫錄82宗、涉7.8億元。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，受連串負面因素挾擊，相信未來整體交投量仍偏低。

二手註冊料2700宗料成半年新低

8月二手住宅暫錄1964宗、涉168.5億元，料全月錄2700宗、涉230億元，較7月錄得的2808宗、涉259.8億元，按月分別跌3.9%及11.5%；8月宗數料將為今年2月錄得2278宗後的6個月新低，相關宗數連跌4個月，累計跌幅達四成。大型屋苑方面，8月天水圍嘉湖山莊暫錄35宗登記；沙田第一城17宗；港島東太古城11宗；荔枝角美孚新邨8宗。