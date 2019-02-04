郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成

雖然荃灣近日發生大型衝突，惟老牌屋苑荃灣中心仍錄高價成交。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心5座高層H室，屬實用面積233方呎1房戶，以410萬元易手，實呎17,597元；資料顯示，荃灣中心早前有連天台戶以實呎逾1.68萬元售出，料是次成交呎價創屋苑新高。原業主於2011年以172萬元購入，帳面賺238萬元或1.4倍。

荃中1房實呎1.76萬破頂

另將軍澳日出康城MARINI開售在即，同區居屋安寧花園錄得本月首宗二手成交，香港置業助理分區董事劉浩勤稱，安寧花園4座高層B室，實用面積538方呎3房間隔，於自由市場以650萬元售出，實呎12,082元。劉指出，是次成交價較同類單位市價730萬元低約11%。原業主2008年以192萬元購入（已補地價），帳面賺458萬元或2.4倍。

嘉湖3房呎價9013元 返年初水平

代理消息稱，天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層A室，實用面積638方呎3房戶，以575萬元售出，實呎9013元，相關呎價重返今年初水平；原業主於1996年以226萬元購入，帳面獲利349萬元或1.5倍。

剛過去周末的整體二手屋苑成交仍然冷清，中原十大屋苑過去兩日錄7宗成交，較上周末增加1宗或升16.7%，但有6個屋苑錄得零成交，包括港島東太古城、康怡花園和鴨脷洲海怡半島，而將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城同樣「捧蛋」。

美聯統計，十大屋苑過去兩日共錄3宗成交，較上周末的4宗下跌1宗或25%，已是連續第14個周末、即約3個半月錄得單位數。

海柏匯開放戶呎租高見61元

另暑假租務旺季進尾聲，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗半新盤海柏匯高層B室，屬實用面積205方呎開放式戶，以月租1.25萬元租出，實用呎租61元，較奧運站大型屋苑平均呎租約50元高約兩成；業主於2016年以347萬元買入，享4.3厘租金回報率。