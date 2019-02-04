MARINI三日收4400票 超額10倍

昨晚再加推130伙 折實均價1.63萬

MARINI上周四公布開價，上周五開始收票以來反應不俗，消息指項目過去3日累收約4400張入票，以已公布的3張價單、共390伙計，超額認購約10倍，登記準買家料以自用為主。不過，相對同系日出康城7期MONTARA今年4月底首3日收票7000張，顯示近日本港社會政治事件，對新樓盤認購反應具一定影響。

入票準買家以自用為主

MARINI昨晚第二度加推130伙應市，維持最高21.5%直減折扣，今批單位實用面積介乎348至770方呎，整批折實平均實呎1.63萬元，是次入場費最低一房單位，折實價531.7萬元起，發展商指撇除樓層和景觀因素，屬原價加推。MARINI目前合共推出3張價單、共涉390伙，折實價計總市值約30億元，整批折實均價1.57萬元，預計日內上載銷售安排，敲定發售日期。

總計過去兩日主要新盤共錄約230宗成交，當中絕大部分來自億京荃灣映日灣上周六次輪銷售並全數沽清的216伙，其次為恒地（0012）長沙灣家嘉，兩日共沽出4個單位。

傲瀧推14伙複式戶招標

另外，新世界（0017）新世界傲瀧日前上載新一份銷售安排，將推出14個複式單位招標，招標日期為8月28日至9月30日。