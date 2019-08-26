4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊

豪宅方面，中海外（0688）旗下飛鵝山道3號已獲批預售，提供5幢洋房，實用面積均逾3000方呎、採4套房設計，特色是各幢洋房均設室內私家升降機及附連私家泳池，料第四季推出招標。

至於屬攻港樓市「初哥」的龍湖（0960）、合景泰富（1813），兩集團在港首度合作發展的東九龍啟德尚‧珒溋，發展商已表明項目獲批預售樓花同意書後，就會盡快推售。

尚‧珒溋共提供667個單位，戶型涵蓋1房至4房，主打2房、3房單位，佔整體單位數量逾70%，發展商表示開價除參考啟德同區新盤外，亦會參考何文田區豪宅物業。發展商又稱，尚‧珒溋的設計意念源自英倫河畔生活，以配合屋苑毗鄰啟德河的環境。

萬科攻港第二炮 福榮街項目涉467伙

另萬科置業（香港）繼去年國慶假期開售在港獨資發展頭炮的屯門掃管笏上源後，第二炮為長沙灣福榮街、營盤街交界的住宅項目，現時同樣待批預售樓花；項目提供467伙，標準單位涵蓋開放式至3房間隔，當中主打開放式至2房戶。

萬科表示，集團希望打造人性化宜居空間，上述福榮街項目入場門檻最低的開放式戶，面積亦不會過分「的骰」。