恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響

明報記者

本報翻查福彩發展有限公司（即當年恒地投得上述管翠路項目之子公司）的文書紀錄，發現於今年3月，公司新增一名董事Le, ee Boon Stephen，報稱為新加坡籍人士，報住地址為西區寶翠園。

本報再翻查該寶翠園地址，是由持有香港身分證的李毅文於2007年購入，李毅文英文名同為Le, ee Boon Stephen，料二人為同一人。

福彩新董事與國華置業子公司董事名字相同

據公司註冊處資料，李毅文為兩間北京國華置業子公司之董事，亦與國華置業副董事長中文名字相同，故相信今次成為福彩發展有限公司新投資者的應為國華置業或相關人士。

資料顯示，北京國華置業於2002年成立，在內地多個一線城市均有發展項目，重點發展項目包括北京華貿中心、北京華貿城、惠州華貿中心和上海東灘花園等。

國華置業在京滬具發展經驗

事實上，上述管翠路項目由恒地於2015年透過福彩發展以36.3億元投得，當時每方呎樓面地價4621元。在2018年1月，福彩發展董事原為現任恒地聯席主席及總經理李家誠（即四叔李兆基的兒子）、執行董事馮李煥琼、郭炳濠等，改由恒大高層陳奮、賴立新、王蓉等出任，當時市場指恒大以約66億元、即每方呎樓面地價約8400元，向恒地購入該項目。

其後，恒大亦引入不同投資者，如2018年6月，恒大其中兩名高層賴立新、王蓉辭任福彩發展董事，但恒大香港常務副總經理陳奮仍然留任福彩發展董事，公司同時引入李達輝及東建國際主席馮海擔任董事。

至於今次恒大再引入北京國華置業作為項目投資者，馮海亦於5月辭任福彩發展有限公司董事，惟相信是東建國際有關人士的李達輝仍然留任。

料個別細單位面積約230呎

上述管翠路項目可建樓面78.53萬方呎，共提供1982伙，當中約三成屬小型單位，未計廚廁等，部分單位面積約135方呎，估計實際實用面積約230方呎。項目去年分拆成兩期申請預售，1期涉754伙、2期涉1228伙，並已於今年2月批出預售樓花同意書，雖然早前曾有市場消息指項目會於7月推出，但至今仍未有任何具體推盤消息。