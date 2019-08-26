李志成：經濟響警號 樓市現挑戰

據統計，本月截至8月19日二手住宅錄1920宗註冊，涉及金額約152.82億元，分別較7月同期減少約1.8%及約12.8%。由於土地註冊處數字有所滯後，8月份數字反映7月市况，所以近期二手交投疏落的情况需待9月份數字才能充分反映。社會運動持續，個別地區睇樓活動受影響，部分急於賣樓套現的二手業主開始擴闊議價空間，尤以中小型單位議價空間較大，預期樓價將現輕微調整。

另一邊廂，部分發展商放慢推盤節奏，但仍有細價一手盤登場推出，荃灣映日灣銷售理想，反映市場「餓盤」多時，項目定價吸引、位置方便，獲大批購買力青睞，為市場注入強心針。日出康城MARINI亦緊隨其後開價搶攻，定價具競爭力，預計吸引買家捧場，短期一手續成市場焦點。

新盤定價具競爭力 料成近期焦點

觀乎環球政經局勢，中美貿易戰未見明顯起色，美國短期內再次出現債息倒掛，令市場擔憂美國經濟出現衰退，美國聯儲局今年內減息呼聲更高。若聯儲局9月減息，香港會否跟減？回顧2015年美國展開加息周期，聯儲局共加息9次，累加2.25厘，但香港只加息一次，只加0.125厘，減息空間有限，跟減機會不高。不過香港逾十年的低息環境料將持續，對樓市起正面作用。

香港置業行政總裁

[李志成]