布少明：入伙高峰期 租務潮殺到

二手承接力強 樓價難大跌

個人認為，正如上一期專欄所言，樓市供求失衡的趨勢難改，根據上一次樓價調整幅度的承接力去看，以及近日新盤開價後的市場反應，估計目前二手樓價只要比市價低出約8%至10%，已有不少需求支持，亦有可能僅跌3%至5%左右，即獲不少資金吸納物業，姑勿論如何，但按照目前市况評估，樓價未有大跌之虞。

在當前買賣拉鋸局面下，租市相對受惠。買家最近大膽「鋤價」，促使不少未到「心水價」的業主寧願將單位轉賣為租。事實上，屋苑成交量低企，加上踏入租務旺季，不少對後市抱持觀望態度的用家紛紛由計劃入市「變陣」至暫時租樓，非但令租金持續上揚，更推高租務交投，當然，放租盤量增加亦是租務旺場的助力之一。

其實遭不少投資者忽略的租金水平，正悄悄地上揚，與樓價走勢正好相反。根據美聯租金走勢圖，住宅租金繼續上升。7月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.33元，按月續升近0.5%，連升5個月，並打破去年8月份紀錄高位，創歷史新高。

展望今年，根據市場統計，有數十個新盤入伙，涉及的單位數目多近1.9萬伙。鑑於近期樓市存在不少負面因素，相信會令不少有上車需要的用家及準上車客，暫時決定租樓觀望後市發展。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]