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廖偉強：樓價大跌市民可得益？

【明報專訊】樓價如大跌，一般市民可得益嗎？

反修例風波引發的社會運動已逾兩月，至今仍未有緩和的迹象，這場運動何時正式終結，暫時仍未見到曙光。

香港自由嗎？很多人擔心香港回歸中國後，言論及生活會慢慢走向大陸的社會模式，自由空間會減退，然而筆者至今仍相信香港絕對是自由之都。香港最值得驕傲的是司法獨立，只要能夠守法守規，任何的言論及自由都可在生活之中無拘無束。

自從1997年香港回歸中國，在回歸之後的幾年，中國為了做好一國兩制，完全沒有參與及改動香港任何的生活模式，直至2003年SARS重挫本港經濟，樓價亦嚴重下滑，累積的跌幅接近七成，中國才開始出手相助，放寬內地自由行來港，挽救香港經濟。及後本港經濟復蘇，各行各業的生意急速增長，政府庫房收益也在這十多年間不斷增長。不過經濟急速發展，同時也引發其他社會問題，其中一項深層次矛盾就是貧富懸殊愈趨嚴重，特別是房屋方面，除了公營房屋的不足之外，私樓的價格，亦因為經濟的不斷增長，加上內地人士加入競爭行列而不斷攀升，令到一般小市民上車置業的願望遙遙無期。

樓價大跌 市民買樓能力同萎縮

那麼，樓價大跌後，市民是否就可以如願以償成功上車呢？答案絕對是否定。原因很簡單，每當樓價大跌的時候，就是社會不穩定、經濟蕭條、失業率增加，市民擔憂前景，入市的意欲及能力減退。所以，當樓價大跌時，最大得益者都是富豪及投資者而非一般市民。筆者從事地產代理超過30年，每當樓價高企的時候，總會有人說，當樓價大跌時一定會入市，但是，筆者相信能夠兌現的人寥寥可數。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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