陳永傑：美國低息料持續

月前，美國長期國債孳息低於短期債息，如此倒掛現象意味美國在一兩年內出現經濟衰退機會提高。但8月中，2年期國債孳息率一度高於10年期，是12年來的首次。美國經濟出現衰退信號漸趨明顯，因為長期債息低企，意味美國一兩年內經濟衰退機會大增。鮑威爾雖然認為7月底的減息是防禦性質，未算息口轉勢。但美國經濟數據愈來愈差，連帶長債孳息低於中短債，經濟衰退可能性日益提升，美國進入新一輪減息周期並非不可能。

兩日之內新西蘭、泰國、印度及菲律賓央行都先後減息，是早作防範，加上歐盟及日本早已實行負利率。在減息低息大氣候之下，美國經濟又不振，進一步減息機會亦相應提高。

低息期更長 置業人士受惠

雖然美國總統特朗普再次批評聯儲局的政策，強調近期市場動盪的罪魁禍首，是聯儲局政策而非貿易戰，並繼續提議大幅減息。白宮貿易顧問納瓦羅表示，聯儲局應盡快減息0.5厘，這樣可使到道指升至3萬點水平。

美國2年期國債孳息率一度高於10年期，是2007年以來首次出現倒掛，投資者擔心美國經濟步入衰退，道指單日勁跌800點或3.05%。美國以至全球有太多數據利淡，造成息口向下，香港息率及按息應會維持低企，置業人士可順勢享受更長低息期。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]