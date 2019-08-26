湯文亮：減租非不為也 實不能也

有人話雖然局勢很亂，但中原指數不跌反升，距離高位只是差些少，稍為有一些好消息，例如特朗普話延遲加關稅，或者「勇武者」變和理非，指數會隨時破頂，老實說，事實勝於雄辯，指數擺在眼前，我的確無話可說，但在另一方面，零售業協會要求業主減租五成，為期半年，有投資者問我意見，我話非不為也，實不能也，在2008年金融海嘯時，有不少業主願意與租客共渡時艱，大幅減租三成，後來他們發覺對別人仁慈就是對自己殘忍，不少外資銀行以租金下跌為理由向他們追收差額，當時有不少業主被迫出售一些物業，我相信今日很少業主會減租，否則除了自尋煩惱之外，還會累及他人，雖然大部分的物業投資者都有能力減租，就算在減租後銀行追收差額亦可以捱得住，但有很多小業主就未必有能力，如果因為有物業投資者減租而被銀行追差額，間接來說是受到其他物業投資者減租所害，這就是我所說的非不為也，實不能也。

倘銀行追差額 小業主無力應對

其實，就算減租都沒有用，如果市况在6個月後沒有大幅改善，那些租客仍然要結業，而事實上6個月後的市况不比現時差已經要還神，還敢奢望有大幅改善？所以，要求減租的租戶不如早一些結業，除了自己輸少一些之外，還可以幫助其他人生存，理由很簡單，就是市場根本唔夠客，一定要有人犧牲，這才可以令剩下來的人生存，如果沒有人犧牲，大家以割喉式方法競爭，最後的結果大家攬炒。

商舖割喉競爭 結果將攬炒

所以，在現時環境，犧牲部分人是必須的，大家睇完之後唔好鬧，我唔想寫。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]