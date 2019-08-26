曾淵滄：時間站在中國的一邊

至今為止，中國仍未需要搞什麼4萬億基建這一類的救亡行動，可見貿易戰對中國的傷害依然有限；相反，美國最新製造業PMI跌至49.9，是金融海嘯之後首次萎縮。開始打貿易戰時，特朗普向美國人說，一打貿易戰，中國的工廠就會搬到美國來，為美國人提供大量的就業機會，現在事實證明，美國製造業也深受其害，正在收縮。

美國向中國加徵關稅，其中有非常大量被加徵關稅的中國產品並非消費品，而是美國工廠所需要的零部件，加徵的關稅大部分是由美國廠商，即買家承擔，結果是美國的生產成本上升了，加上過去一年美元升值，美國製造業的競爭力也自然下跌。

現在特朗普已經明白無法再欺騙選民，因此，近日他也坦誠地告訴美國人，打貿易戰是會損害美國經濟，會使美國經濟衰退，但為了打壓崛起中的中國、這個更重要更偉大的使命，不得不打貿易戰，希望美國人看在這個打壓中國的崛起的偉大使命上，支持他繼續打貿易戰。當然，他也明白，目前仍未加徵關稅的3000億美元中國產品全是消費品，關稅會造成這批產品零售價上升，關稅的主要承受者將是美國消費者。因此，特朗普也急急地將部分產品加徵關稅的日子由9月1日推遲至12月15日，免得美國消費者在感恩節過後購買聖誕禮物時怨聲載道。

特朗普改口暴露弱點 雙方將再讓小步

特朗普的橄欖枝實際上也正暴露自己的弱點，因此，我倒是相當感到意外中國會在近日購買小量美國大豆，也釋出美意，而不是強硬到底。無論如何，這是好事，中國願意釋出小量的善意回報。購買小量美國大豆也顯示，只要特朗普降低過分的要求，一切仍然可以談，而相信經過一年多的貿易戰，雙方都已經清楚知道對方的底線，超越底線是不可能再談的，全不退讓，9月也沒有必要再開會，將來每一次開會，雙方都可能再讓一小步，時間對股市有利。特朗普不能重犯老布殊於1992年所犯的錯誤，當年美國經濟衰退，老布殊連任失敗。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]