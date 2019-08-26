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王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環

【明報專訊】一年一度悠長假期結束，終於回到香港，幸運地機場當日沒有大事發生，回家非常順暢。七人車準時到達機場，司機以前會到出閘口迎接，不過自從禁制令生效，司機便不能進入旅客大樓。同時，市民亦不能隨意進入離境大堂，機管局職員會核實旅客是否持有有效機票，才予以進入，我亦不知道在核實旅客機票的時候，會否執行安檢。聽說現在旅客不時要排長龍，才能進入離境大堂，即時勾起了土耳其旅行的不快回憶。

王弼每年都要到當地參加年會，卻必然被機場安檢折騰一番，機場外排一次隊，出境櫃枱又排一次隊，同類情况在斯里蘭卡尼泊爾等地亦發生過。說開很多第三世界的機場，必須旅客在外面排隊，是由於曾受恐怖襲擊，有人肉炸彈在登機櫃台引爆炸彈，所以才有機場外檢查行李的安排（其實，這安排亦不能減低死傷，因為若人肉炸彈在機場外的人龍引爆，亦能構成慘重傷亡）。目前，旅客進入香港機場的離境大堂，如果只須出示機票和旅行證件，不須行李安檢的話，理論上手續應該相對簡單快速。

股市方面，環球股市持續波動。本欄多次重申，中美關係已經到達全面分割的局面，不過在假新聞的掩飾下，絕大多數財演仍是不斷「有刁有刁」，慫恿股民繼續買股票，好像不買股票會被蟻咬一樣。上周一至四，標普500指數維持在2900點樓上徘徊，但真正的戲肉卻在上周五短短幾個小時發生。首先，在香港傍晚時分，北京突然宣布報復措施，向美國進口加徵關稅，標普期貨即時由升轉跌，但其後聯儲局主席鮑威爾重申，若經濟受貿易戰拖累，將會減息救市，股市跌幅一度收窄，但特朗普突然在推特發爛，要把對華關稅上調高達至30%，美股隨即大跌，標指期貨低見2834點，當日波幅逾100點！

本欄在過去兩年，不斷說中美難以有刁之餘，兩星期前更提醒讀者，當所有主流傳媒以為25%的關稅已經高得難以想像的時候，本欄已經說，侵叔曾揚言對華關稅可以高達45%，現在關稅一下子提升到30%，證明王弼所言非虛。除了股市大跌，人民幣匯率亦急跌破7.13。其實，美國財政部已把中國大陸列為匯率操縱國，人民幣匯率貶值又會給予侵叔藉口，如果北京真的以貶值報復，相信不用多久，關稅就會升至45%，這樣的惡性循環，必然令全球股市暴跌！

中美難有刁 環球股市難有運行

最後，留意今次侵叔用詞，非常不友善，他明言美國不需要中國，又引1977年通過的法例，命令聯邦快遞和UPS等公司檢查來自中國大陸的郵件，更以敵人來稱呼總書記習近平！同時，美國將會和ASEAN國家在南海舉行軍事演習，挑戰北京各方面的底線，公然干預香港事務，更不用提。中美關係迅速惡化，讀者不宜再作任何「有刁」的幻想。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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