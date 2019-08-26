張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長

現時市面上息率在3厘以上的港元定存共有4種，全屬限時優惠，有一定限制。例如招商永隆1個月定存年利率5厘，存款額須為1萬至5萬元，且須透過手機app開戶辦理，以領取其定存優惠券。另匯豐有專為尚玉客戶而設的7天定存4厘息率優惠，最低存款額為5萬元，並須將外幣兌換成港元。

選擇定存時要留意以下幾點。

（1）時間限制：要留意上述全是短期存款，在存款期結束後若無法找到相近利率的其他投資，長遠而言回報比不上3年期的銀債。

（2）金額限制：定存優勢在於可存放金額，上一批銀債每人最多認購8手、即8萬元，而定期優惠存款額很多都容許10萬元或以上存款，即實際回報金額較高。

（3）外匯定存：如果認為港元定存回報未足夠吸引，亦可考慮外幣定存。外幣定存往往可享更高息率，但要承擔當港元升值帶來的匯率損失。因此，筆者較推薦與港元掛鈎的美元定存，例如恒生及匯豐為特定客戶及新資金提供8.8厘年利率的7天美元定存；在中美貿易戰緩和之際，亦可考慮人民幣定存，花旗銀行有限定新資金的6厘年利率1個月人民幣定存。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]