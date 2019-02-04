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何國良：港今輪復蘇將慢過SARS

【明報專訊】市場在進入8月份後出現三周回落，在剛過去的一周終於找到了近期的支持，緩緩穩定起來。風暴是否完結？市場似乎對此仍沒有太強的共識。友人飛鴿傳書，一篇由國際金融服務機構撰寫的文章：內容指出，香港市場有機會面臨自2008年全球金融海嘯後，最嚴重的一次公司盈利下滑。他們認為，分析師在未來一段日子中，由於經濟活動停滯影響了下游的需求，再加上人民幣匯率因貿易紛爭而走低，這兩方面將影響了上市公司的盈利。因此，分析師有可能有需要向下調低他們年初所作的盈利增長預測。根據他們的估算，整體市場指數成分股的盈利增長有機會由去年的幾個百分點的增長，下降到-19%。這將會是自2008年盈利增長下跌超過20%後的最差的一個年份。文中提及，有酒店公司已指出，受到他們其下香港旗艦店業務不景氣的影響，再加上他們大陸業務亦受人民幣匯率走低拖累，他們預計未來的盈利增長將進一步放緩。而他們相信，相類似的情况亦可以在其他行業中找到。

在這種氣氛下，投資者在不確定性影響下，難免有所裹足不前。有券商參考了2003年那個時候，香港經濟下滑的情况，來為現時面對的經濟困境把把脈。

2003年受SARS爆發影響，本港居民大幅減少外出消費，令本地零售業在當時出現一段困難時候，整個零售金額下降了15%，其中百貨公司的銷售下降幅度更大，超過20%。

而數到最大影響的，就是珠寶首飾、手表等貴重零售品，跌幅達到42%。除了零售業，當時其他行業亦受到影響，在交通運輸方面，地鐵整體客運量亦下滑20%，航空運輸亦下降58%。

回看現時的情况，香港公布6月份零售銷售數據下跌了6.7%。根據零售管理協會透露，第三季的情况可能達到高單位數到十數個百分點的負增長。券商的報告亦指出，一些品牌的管理層亦表示，第三季的客量明顯減少，出現季度負增長機會甚高。

料第三季港零售數據現高單位數負增長

可能你會問，現時市場會否在股價上反映以上的預期呢？現時普遍零售業的市帳率為1.4至2.4倍。如果以歷史市帳率為參考指標，有些公司可能仍逾40%的潛在下跌空間。從盈利增長角度去看，最壞的情况亦可能出現30%至40%的跌幅。當然，這個參考幅度只是將現况跟最壞的情况作比較，本身並沒有預視到將來的走向。但以筆者常用的市場倒推方法來看，市場雖已出現了不少的調整，但市場現時共識並沒有預測一個跟2003年時相若的困境，總算是鬆一口氣。但另一方面，跟2003年不一樣的是，今次的復蘇可能也不會像2003年SARS後般的V形快速反彈，投資者可能要有這種準備了。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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