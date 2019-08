周顯：富豪與平民眼中的豪宅

那天看到有報道說蓋茨的生活豪華,他所居住的超級豪宅,價值是1.5億美元,這數目看起來好像很巨大,但相比起香港的豪宅,十億港元只能買到1萬呎不夠的普通豪宅,Mount Nicholson之類,是給三幾百億元身家的普通富豪所居住。如果是巨富所住的房子,無二三十億元,都不能見人啦!

至於講7間房,可泊23輛車的停車場,濕濕碎啦,那個「With a touch of a button, you can change the artwork on the walls」,這是很低科技的東西,實在是十分的低品味和cheap,皆因梗係用真畫,真藝術品先至高級啦!

寫這篇文章時,找了一些香港豪宅的資料,原來2019至2020年度,全港最貴租值的超級豪宅是由經營洗浴用品等生意的湖北富豪、絲寶集團主席梁亮勝持有的淺水灣道89號,評估租值是1349.4萬元,即每月租值達112.45萬元。

我想,我雖然窮,但二三十億元價值的房子,用這個價去租這豪宅,我都租呀,實在太抵了!還有令我好奇的是,李嘉誠壽山村道的舊居,月租不是二三百萬元的嗎?還有好幾家超級豪宅,價值都在淺水灣道89號以上,例如淺水灣道12號,四萬幾呎地皮,李嘉誠在深水灣的家呢?這實在令我不明所以。

[周顯 投資二三事]