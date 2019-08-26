周顯：富豪與平民眼中的豪宅

那天看到有報道說蓋茨的生活豪華，他所居住的超級豪宅，價值是1.5億美元，這數目看起來好像很巨大，但相比起香港的豪宅，十億港元只能買到1萬呎不夠的普通豪宅，Mount Nicholson之類，是給三幾百億元身家的普通富豪所居住。如果是巨富所住的房子，無二三十億元，都不能見人啦！

至於講7間房，可泊23輛車的停車場，濕濕碎啦，那個「With a touch of a button, you can change the artwork on the walls」，這是很低科技的東西，實在是十分的低品味和cheap，皆因梗係用真畫，真藝術品先至高級啦！

寫這篇文章時，找了一些香港豪宅的資料，原來2019至2020年度，全港最貴租值的超級豪宅是由經營洗浴用品等生意的湖北富豪、絲寶集團主席梁亮勝持有的淺水灣道89號，評估租值是1349.4萬元，即每月租值達112.45萬元。

我想，我雖然窮，但二三十億元價值的房子，用這個價去租這豪宅，我都租呀，實在太抵了！還有令我好奇的是，李嘉誠壽山村道的舊居，月租不是二三百萬元的嗎？還有好幾家超級豪宅，價值都在淺水灣道89號以上，例如淺水灣道12號，四萬幾呎地皮，李嘉誠在深水灣的家呢？這實在令我不明所以。

[周顯 投資二三事]