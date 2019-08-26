經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

下一篇 上一篇

盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果

【明報專訊】相信大家都知道，紐約期油由年初至今的表現不俗，仍然可反覆向好，升幅大約有22%，主要原因離不開伊朗引發的中東地緣政治問題，油組和俄羅斯延長減產協議，以及墨西哥灣曾經醞釀颱風，導致紐約期油可以在環球經濟下行當中，仍然可以逆市上升。但不可不知，第二大的能源期貨，芝商所天然氣期貨，卻由年初至今大跌了26%，而ICE期貨交易所的天然氣期貨，年初至今更大跌51%，可謂慘不忍睹。

天然氣期貨之所以大跌，來來去去都是炒作供過於求的問題，當中環球經濟下行，絕對就是今次天然氣期貨暴跌的罪魁禍首。

經濟下行 罪魁禍首

和紐約期油不同之處，當環球經濟向下需求下跌的話，有油組和俄羅斯等產油大國聯手減產托市，相反天然氣市場則沒有像油組一樣的組織來托市。而中東地緣政治緊張，也是只會對中東盛產的原油期貨利好。而另一個致命傷，就是天然氣期貨十分之受季節性因素影響，因為很多國家使用天然氣來發電，而在歐美國家當中，使用電量的高峰期是冬天，即一般是指十一月至四月，這段期間會需求大量天然氣來發電用作取暖之用，現在正值夏天，故需求大減下令天然氣期貨價格持續受壓。

在全球暖化之下，就算未來冬天來臨，天然氣的需求量很大機會亦因氣溫上升，而可能會逐年減少。因此，在後市分析方面，估計天然氣期貨弱勢會持續至九月底，然後像過往一樣，借助冬天即將來臨才打底大幅回升，芝商所天然氣期貨今次有機會先向下挑戰2.0美元心理大關口，然後見底回升。長遠而言，在全球暖化下，天然氣期貨未來走勢進入易跌難升格局。若天然氣或液化天然氣價格持續受壓的話，相信對加拿大和澳洲這些出口天然氣的大國來說有負面影響。

上周五，中美貿易戰又再全面升級，相信除金價以外，其他的商品期貨大多數會跟隨環球股市同步下跌，應該無一倖免。紐約期油極大機會再次挑戰，甚至突破50.52美元的低位，而進一步回落至44.43美元，失守的話便會重回去年12月的42.27美元支持位。相信金價在這一波避險情緒升溫，環球股市下跌及美匯轉弱下會大有作為。如無意外，金價應該會向上突破1535美元阻力，而邁向另一阻力1584美元。

聯儲局意外放鴿 日圓瑞郎繼續跑贏

在匯市當中，美元呈現個別發展。鮑威爾在環球央行年會當中意外地放鴿，令美匯指數急跌而助長了歐元的升勢。而中美貿易戰升溫，有避險成分的日圓和瑞士法郎就大幅急升。相反，人民幣和澳元則受壓。在環球央行年會當中不單止鮑威爾意外放鴿，就連英倫銀行行長卡尼也「唔執輸」罕有地放鴿，令英鎊匯價在收市前急跌。故在鮑威爾放鴿及中美貿易戰升溫下，日圓和瑞士法郎應該會繼續跑贏大市，澳元則受中美貿易戰惡化，和人民幣及一眾商品價格下跌 所拖累，再加上澳洲儲備銀行內部正討論，未來或推出量化寬鬆的可行性，因此做淡澳元兌日圓的交叉盤勝算應該最高。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕日圓 澳元 金價 天然氣 油價

上 / 下一篇新聞

港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
K11 Musea今開業 預租率90%
K11 Musea今開業 預租率90%
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
太保中期多賺96% 不派息
太保中期多賺96% 不派息
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
蔡金強：內房如野草般堅韌
蔡金強：內房如野草般堅韌
婚後須考慮的保險保障
婚後須考慮的保險保障
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
林少陽：美股須防狼來了
林少陽：美股須防狼來了
技術取勝：港鐵250天線有支持
技術取勝：港鐵250天線有支持
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
曾淵滄：時間站在中國的一邊
曾淵滄：時間站在中國的一邊
湯文亮：減租非不為也 實不能也
湯文亮：減租非不為也 實不能也
陳永傑：美國低息料持續
陳永傑：美國低息料持續
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
MARINI三日收4400票 超額10倍
MARINI三日收4400票 超額10倍
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
8月新盤登記料130億 見8個月新低
8月新盤登記料130億 見8個月新低
春秧街酒店放售 叫價5億
春秧街酒店放售 叫價5億
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
移民要留意醫保覆蓋範圍
移民要留意醫保覆蓋範圍