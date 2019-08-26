盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果

天然氣期貨之所以大跌，來來去去都是炒作供過於求的問題，當中環球經濟下行，絕對就是今次天然氣期貨暴跌的罪魁禍首。

經濟下行 罪魁禍首

和紐約期油不同之處，當環球經濟向下需求下跌的話，有油組和俄羅斯等產油大國聯手減產托市，相反天然氣市場則沒有像油組一樣的組織來托市。而中東地緣政治緊張，也是只會對中東盛產的原油期貨利好。而另一個致命傷，就是天然氣期貨十分之受季節性因素影響，因為很多國家使用天然氣來發電，而在歐美國家當中，使用電量的高峰期是冬天，即一般是指十一月至四月，這段期間會需求大量天然氣來發電用作取暖之用，現在正值夏天，故需求大減下令天然氣期貨價格持續受壓。

在全球暖化之下，就算未來冬天來臨，天然氣的需求量很大機會亦因氣溫上升，而可能會逐年減少。因此，在後市分析方面，估計天然氣期貨弱勢會持續至九月底，然後像過往一樣，借助冬天即將來臨才打底大幅回升，芝商所天然氣期貨今次有機會先向下挑戰2.0美元心理大關口，然後見底回升。長遠而言，在全球暖化下，天然氣期貨未來走勢進入易跌難升格局。若天然氣或液化天然氣價格持續受壓的話，相信對加拿大和澳洲這些出口天然氣的大國來說有負面影響。

上周五，中美貿易戰又再全面升級，相信除金價以外，其他的商品期貨大多數會跟隨環球股市同步下跌，應該無一倖免。紐約期油極大機會再次挑戰，甚至突破50.52美元的低位，而進一步回落至44.43美元，失守的話便會重回去年12月的42.27美元支持位。相信金價在這一波避險情緒升溫，環球股市下跌及美匯轉弱下會大有作為。如無意外，金價應該會向上突破1535美元阻力，而邁向另一阻力1584美元。

聯儲局意外放鴿 日圓瑞郎繼續跑贏

在匯市當中，美元呈現個別發展。鮑威爾在環球央行年會當中意外地放鴿，令美匯指數急跌而助長了歐元的升勢。而中美貿易戰升溫，有避險成分的日圓和瑞士法郎就大幅急升。相反，人民幣和澳元則受壓。在環球央行年會當中不單止鮑威爾意外放鴿，就連英倫銀行行長卡尼也「唔執輸」罕有地放鴿，令英鎊匯價在收市前急跌。故在鮑威爾放鴿及中美貿易戰升溫下，日圓和瑞士法郎應該會繼續跑贏大市，澳元則受中美貿易戰惡化，和人民幣及一眾商品價格下跌 所拖累，再加上澳洲儲備銀行內部正討論，未來或推出量化寬鬆的可行性，因此做淡澳元兌日圓的交叉盤勝算應該最高。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]