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龐寶林：經濟差 房債跑贏企債

【明報專訊】上周費城及堪薩斯聯儲銀行行長均暗示不那麼鴿派的立場，稱美國經濟目前依然強勁，刺激措施不需要加碼，隨後市場焦點便轉向聯儲局主席鮑威爾上周五在懷俄明Jackson Hole全球央行年會上的演說內容，冀從中找到9月貨幣政策的線索，令市場整體呈現觀望狀態，而債券市場似乎相比起對上一周平靜了許多。

本周三德國發行了史上首見的負利率30年期國債，但認購率僅40%，且其中有近三分之二都是由德國央行購買。數據顯示，8月歐元區製造業PMI從79個月低位有所回升，超出市場預期。此外，同屬歐元區五大經濟體的德國與法國，8月製造業PMI均有所反彈，歐元區製造業的回暖迹象，略為提振了歐元區國債收益率。

在前一周，市場關注美國2年期國債息與10年期債息倒掛，導致金融市場因擔心全球經濟急劇下滑而陷入恐慌，全球市場對美國長達10年的經濟擴張很可能接近尾聲的擔憂加劇；上周有更多信號顯示美國經濟動力減弱，8月Markit PMI指數降至49.9，是2009年9月以來首次跌破50榮枯線；佔美國經濟比重更大的服務業也開始出現疲態，服務業PMI見3年多新低。

美債息需大幅倒掛才預示衰退

美國製造業PMI意外萎縮，使2年期與10年期美債收益率再次短暫倒掛，不過2年期債息只是稍微高於10年期，若大幅高於長債息，才顯示風險頗大，必定出現經濟衰退。

美國作為擁有近42萬億美元體量的債券市場國家，國債是最大的組成部分，總規模約20萬億美元。除了美國國債可以作為無風險投資外，美國固定收益市場還包括公司債券、居民住宅按揭貸款等產品。

太平洋投資公司投資主管艾達信（Daniel Ivascyn）旗下的Pimco Income Fund在過去10年大部分時間獲得很高回報，成為全球最大的主動型債券基金。據艾達信所講，及時押注抵押貸款支持證券一直是該基金強勁回報的重要組成部分。但今年以來，房屋債務的表現落後於公司債券，即使消費者或者公司債務市場在今年沒有承擔較大的壓力，但投資者往往更願意投資和公司相掛鈎的債券。由於今年以來美國貨幣市場寬鬆預期愈來愈強，隨着聯儲局減息，利率下跌，更多業主開始提前償還抵押貸款，這明顯影響了房屋債務市場的存續期及美國政府支持的抵押債券的回報。

企業違約風險大增 房貸相對安全

截至上周，美國30年期固定息率抵押貸款平均利率為3.6厘，是2016年11月以來的最低水平，接近2012年下半年的3.3厘紀錄低位。由於美國房屋抵押貸款利率下滑，很多業主都忙於把自家房屋拿去銀行做抵押融資甚至再融資。同時過去一個月中美貿易戰升溫，也使資金紛紛轉向更安全的投資，如政府和公司債券。從2008年金融海嘯以來，很多金融機構被高度監管，艾達信說，金融危機後採取的法規將使銀行不能再像過去那樣受益於更多高風險房屋貸款，但畢竟房屋貸款違約率有限，相比之下，近年來企業貸款標準逐步惡化，在全球貿易紛爭加劇，經濟下行壓力增大的情況下，企業違約的風險大大增加。所以艾達信認為，如果依照目前的狀况來看，經濟逐漸惡化會讓房屋債擊敗公司債。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

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