摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123

中壽（2628）上半年盈利急升近1.3倍，當中新業務價值升23%，主要受惠保險產品組合改善，長期保障型保單增加，帶動利潤率上升，加上內地股市向好，總投資收益率按年上升近2個百分點至5.77%。中壽績後受捧，如投資者看好可留意輕微價外中壽購19123，行使價19.39元，實際槓桿約8.5倍，最後交易日2019年12月13日；淡倉可留意中壽沽12498，行使價15.86元，實際槓桿約10.2倍，最後交易日2019年12月3日。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]