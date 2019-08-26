瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保

騰訊（0700）上周五最高見336元，平保（2318）挑戰92元水平。資金不斷留意騰訊購證，由8月1日至8月22日的16個交易日內，騰訊認購證累計約有2.1億元資金淨流入。如看好可留意騰訊控股認購20198，行使價350.2元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。平保走勢相對較好，幾乎已收復8月以來的跌幅，更重上100天線之上，而且業績好過市場預期，支持股價近日走強。如看好可留意中國平安認購21004，行使價98.93元，19年10月到期，有效槓桿約17倍。

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