劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂

恒指上周初升至26356點回軟，周五曾低見25940點回升，收報26179點，全周累升445點或1.73%；國指升2.31%。恒指向上受制上一反彈高位，回軟守住10天線；國指表現較強，升破反彈高位，甚至稍為升穿20天線，有轉穩向好迹象。

大市強寡弱眾 乏力向上

不過，上周五美股急回，港股夜期已重創；標普500指數險守低位，一旦跌穿2820點，相信會更深調整，屆時港股亦難站穩陣腳。目前中資國企成升市重心，短線要留意國指走勢，且看收市能否守10天線及萬點關，關鍵是別低收月內也即年初低位約9800點。

大市方面，據《明報》港股數據庫涵蓋約380隻股份，上周一有近九成股份上升後，大市處於膠着狀態，升跌比五五或六四分。全周計，升跌比73比27，普遍保持上升。整體有四成股份處於20天線上，高於50天線有約兩成；而有近三成半股份14天RSI低於40，有一成多高於60，反映只有小部分股份偏強，更多的股份偏弱。

把範圍收窄到恒指國指成分股，形勢差不多，高於10天線比例高位回落，但仍高達七成，而高於20天線比、50天線比升至四成、兩成，市况持續改善，但要看今天一個大浪還剩下多少。

不過，正如前周指，有部分股份恍若處身平行時空，在恒指國指跌穿5、6月低位之際，回調幅度有限，大幅高於低位（詳看8月12日本欄一文）。資金不單惜貨，更疼愛有加，當時提到的李寧（2331）、中生製藥（1177）、舜宇（2382）、申洲（2313）、石藥（1093）、新奧（2688）、潤啤（0291）、安踏（2020）均受到追捧，上周不是創今年新高就是逼近今年高位；平保（2318）、新濠（0200）亦上試50天線偏強；只有騰訊（0700）、恒隆地產（0101）、粵投（0270）失色回試低位。

除了上述強勢股，醫藥為當下勢不可擋行業。本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健連升6日，上周升逾一成，行業有超過七成股份高於50天線；其次燃氣供應、食物飲品有五六成，紡織及服飾僅四成。

雖然醫藥全線做好，上升動力勁，但要分清是強勢向上或弱勢大彈。中國中藥（0570）升逾兩成、上海醫藥（2607）升逾一成，表現佳，但其5、6月以來反覆向下，近日由年內低位回升，屬超賣反彈；石四藥（2005）、綠葉製藥（2186）上周同樣升逾一成，處於上落區間內。

之前提到中生製藥、藥明康德（2359）今年來反覆向上，中線表現最強；康哲（0867）、石藥調整守位5、6月低位，上周升破上一次反彈高位，業績令估值得以修復，出現追落後。

康哲石藥績佳追落後

還有被市場忽視的半新股翰森製藥（3692），公司為中國最大精神疾病類藥廠，同時專注抗腫瘤、抗感染及糖尿病領域；6月中上市，定價14.26元，周五創收市新高，至今累升近八成。市場對翰森較為陌生，主要是入門檻高，每手高達5萬元，比石藥3萬元還要高。公司將於周五公布今年上半年業績，由於散戶參與度不高，股價近期強勢，反映機構投資者對業績投下信心一票。走勢上，該股7月小回調後，8月初見底反覆向上，有望破頂，宜看是否有機會25元以下吸納，低收23元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]