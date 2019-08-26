張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步

市場對於業績的反應相當鮮明，中海物業（2669）上半年成本失控式上升，收入升而毛利竟然下跌，績後即遭遇拋售，但同業碧桂園服務（6098）交出亮麗業績，純利激增73％，股價大漲9.6％成功破頂。整體來看，業績好而市場反應強勁的股份多以中資股，尤其是內需股為主，如青島啤（0168）、李寧（2331）等，舜宇（2382）、平安好醫生（1833）、醫藥股石藥集團（1093）等升勢更是凌厲。

但要留意，過去兩周基本上就是所謂的「吃藥喝酒」行程，即全市資金都湧向白酒股和醫藥股，其他板塊都不怎麼向上。由於白酒股是重磅股，單是茅台市值便超過14,000億元人民幣，有助支撐大市向上。但市場資金非常集中，一方面反映市寬狹窄，機會不多，另一方面就是白酒股和醫藥股愈來愈擠擁，這種設局會令市况危機四伏。當資金爭相獲利離場，支撐大市的兩大板塊成為拖累，其他股份本身就已弱勢，結果市况就大逆轉。對上一次「吃藥喝酒」市况便是3月底，A股在4月上旬見頂後便開始大幅回落。

現價已反映增長放緩 友邦75元以下分段吸

友邦上半年新業務價值為22.75億元，按固定匯率基準計算按年增20%，按實質匯率增16%。以固定匯率計算，不同市場都有強勁增長，香港升19%至9.45億元，中國升34%至7.02億元。內含價值較去年下半年增長9%至597億美元。以上半年來看，友邦已交足功課，但市場在觀望香港局勢發展對第三季度的影響。事實上，管理層承認6月底、7月初開始，香港區代理渠道的銷售有所放緩。但亦要留意，友邦股價較高位相差達15％，現價仍反映了下半年增長放緩因素。除非香港局勢急劇惡化，例如全港罷工、罷市，甚至出動解放軍或武警，否則股價有條件與大市同步甚至略勝大市。隨市場逐漸消化第三季較困難的經營環境，估計第四季會開始重估，可待股價回落至75元以下可分段收集。

新秀麗銷售好轉 可留意

至於長期下跌、績後出現強勁反彈的股份，則可留意新秀麗（1910）。集團被沽空機構狙擊後股價便長跌長有，而中美貿易戰、全球旅遊、出行需求減少，再加上經濟放緩，業務也持續轉差。但上半年業績顯示出少許改善迹象。集團指中國及拉丁美洲市場銷售表現好轉、歐洲及主要亞洲市場（包括日本及印度）持續增長的推動下，銷售額於2019年第二季度下降0.7%，較首季跌幅2.4%有所收窄。此外，中國第二季度銷售淨額按年增長5.1%，撇除B2B業務更增長11.2%，相對於首季的8.3％及5.9％大幅改善。拉丁美洲於2019年第二季度的銷售淨額大幅增長12.5%，首季則下跌2.8%。

[張兆聰 還看今朝]