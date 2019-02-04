金子：大型內銀值博 吼建行牛59900

根據匯豐衍生工具部數據，恒指波幅指數從前周五的24反覆回軟至20附近（過去一個月高位為27，低位為16水平）。本周期指結算，加上內銀及石化類股份接力公布業績，投資者若認為業績前後變得較為波動，可留意窩輪，但若認為業績後正股波動減低，不利窩輪表現，則可留意不太受波幅影響的牛熊證，但若擔心裂口情况隨時再現，可留意較遠收回價的牛熊證。

本周多間內銀股將公布業績，包括周三的建行（0939）和周四的工行（1398）。近期北水流入，其中上周四全日淨流入29.38億元人民幣，其中買入最多的是建行，淨流入約8.5億元。輪證市場資金方面，建行認購證截至上周五10天錄得資金淨流入，累計超過410萬元，其股價在5.7至5.8元上落。

野村發表研究報告指出，在宏觀經濟環境轉差下，較睇好撥備緩衝空間較多及資本雄厚的大型內銀，其中推介建行，目標價8.4元。如果股價突破5.8元，短線看6元至6.2元（50天線及250天線）阻力。如看好建行，可留意其牛證（59900）。

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