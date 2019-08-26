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蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元

【明報專訊】過去一周，恒指膠着，業績股榮辱互見，是業績高峰期的常見現象。今次業績期觀察到消費、醫藥、燃氣、物業管理等行業之股價走勢較強，共通點是周期性較低、受外圍因素影響較小、盈利能見度較高。

教育股亦具有以上特質，其中主營職業教育的機構更有政策支持。國家主席習近平上周於甘肅省考察學校時表示，發展教育是關鍵，特別是職業教育。另外，總理李克強日前在哈爾濱主持召開穩就業工作座談會，強調將抓緊做好今年高等職業院校擴招工作。

事實上，今年3月總理發表的《政府工作報告》，已制定高職擴招政策，鼓勵更多應屆高中畢業生和退役軍人、下崗職工、農民工等報考。其後落實將於今年9月擴招115萬名高職學生。2018年，全國有368萬名高職學生，擴招115萬將帶來31%增幅。

受惠中央「擴招」政策 具併購潛力

希望教育（1765）於內地營運高等學校，職業學院學生佔比高達45%，受惠上述擴招政策。另外，過去一年困擾行業的《民促法》將限制學校併購，但對高等學校之限制較小，因此希望教育面對的風險較低。

公司同時具備內生增長及併購潛力，去年底持有現金30億元人民幣，相當於市值約四成。7月底公布，以1.6億元人民幣收購鶴壁汽車工程職業學院95%權益。相信收購有利公司，因為作價不高（較置換成本低12%）、學生數目有增加潛力（可容納7000人，目前僅4504人）、學費有上調空間（目前是每人每年5200元人民幣）。

預測市盈率僅16倍 估值吸引

估計希望教育未來3年盈利年均複合增長約25%，主要來自學生人數增長，加上學費上調及營運槓桿。今年預測市盈率約16倍，估值吸引。技術上，股價近幾日逆市上升，突破下降楔形，且成交大增配合，料上試大形頭肩底頸線1.3元，若確認突破，量度目標1.6元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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