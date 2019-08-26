經濟
林少陽 細味投資

投資策略

下一篇 上一篇

林少陽：美股須防狼來了

【明報專訊】中美貿易戰愈演愈烈，上周五晚中國向750億元美國商品加徵5至10%關稅，美國隨即以牙還牙，由10月1日開始，在原來已加徵10%及25%的基礎之下，進一步上調所有中國貨品進口關稅5%。消息殺投資者一個措手不及，道指上周五收市急挫623點，港股ADR及周五晚夜期顯示，港股周一將低開最少600點。

港股過去一周持續反彈，惟期指市場轉倉至9月份成交異常活躍，反映於26000點水平市場好淡爭持激烈，一旦分出勝負，9月份很大機會繼續出現單邊市况，考慮到上周五市場對貿易戰反應的激烈程度，指數向下突破機會較大。由於港股已因為本身社會事件問題率先回落，港股在目前超賣的水平，向下波幅或較8月份稍為收斂。以上周五晚美股對事件的反應看，美國或有機會像去年第四季一樣，於未來一個月跌幅或超前港股。

環球經濟自2008年環球金融危機之後，以美國為首的成熟市場，差不多經歷了歷史上其中一段最長的資本市場牛市。去年底開始，多家國際金融機構，曾先後提出警告中美貿易糾紛，或將大幅拖低環球經濟增長速度，甚至令全球經濟陷入衰退。如今看來，上述情景出現的概率愈來愈高。

加徵關稅成本 部分轉嫁美國消費者

去年至今，市場共識是貿易戰對中國的負面影響，遠較美國為大。然而，由於美國每年對中國進口商品的總額近6000億美元，美國加徵中國關稅之後，進口商未必能夠在一時三刻之內，找到足夠大的替代市場，以相同的價格供應等值質量的商品給美國的消費者。因此，美國今次追加的關稅部分，未必能輕易將成本轉嫁至中國的出口商，在迫不得已之下，美國進口商唯有轉往其他成本更高市場入貨，或與中國出口商共同攤分額外成本，同時將部分增加了的成本轉嫁給美國的消費者。

留意美國孳息曲線正轉負 經濟轉衰先兆

目前，貿易戰已打了超過一年時間，雙方愈來愈不似有心達成協議。目前，市場另一個共識，是美國將在今次貿易糾紛中，成為最終的贏家。然而，目前環球經濟已經成為一個不可分割的共同體。貿易戰對美國的影響，仍然有待時間考驗，但如果最終證實市場對美國經濟的預測偏向樂觀，則美股下次追跌幅度，或並非如去年底那一次一樣，只是第二次的狼來了，而是大野狼最後現了真身。

近期其中一個市場人士普遍關注的課題，是美國的孳息曲線由正轉負，預示未來12至18個月美國經濟由盛轉衰的概率大升。過去多次美股最後一輪牛市，皆在孳息曲線由正轉負達一年或以上的時間之後，才現熊蹤。基於過往的慣性，不少投資者對美股今次是否提早結束牛市，意見紛紜。然而，與過往孳息曲線由正轉負後，大市仍然繼續牛氣冲天不同，美國的中小型股份指數，早於去年率先見頂，在市場預期只會愈來愈有效率的前提下，不排除今次美股的熊市，或較過往與孳息曲線走勢更趨於同步。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕孳息倒掛 美股 中美角力

上 / 下一篇新聞

港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
K11 Musea今開業 預租率90%
K11 Musea今開業 預租率90%
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
太保中期多賺96% 不派息
太保中期多賺96% 不派息
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
蔡金強：內房如野草般堅韌
蔡金強：內房如野草般堅韌
婚後須考慮的保險保障
婚後須考慮的保險保障
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
技術取勝：港鐵250天線有支持
技術取勝：港鐵250天線有支持
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
曾淵滄：時間站在中國的一邊
曾淵滄：時間站在中國的一邊
湯文亮：減租非不為也 實不能也
湯文亮：減租非不為也 實不能也
陳永傑：美國低息料持續
陳永傑：美國低息料持續
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果
盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
MARINI三日收4400票 超額10倍
MARINI三日收4400票 超額10倍
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
8月新盤登記料130億 見8個月新低
8月新盤登記料130億 見8個月新低
春秧街酒店放售 叫價5億
春秧街酒店放售 叫價5億
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
移民要留意醫保覆蓋範圍
移民要留意醫保覆蓋範圍