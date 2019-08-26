林少陽：美股須防狼來了

港股過去一周持續反彈，惟期指市場轉倉至9月份成交異常活躍，反映於26000點水平市場好淡爭持激烈，一旦分出勝負，9月份很大機會繼續出現單邊市况，考慮到上周五市場對貿易戰反應的激烈程度，指數向下突破機會較大。由於港股已因為本身社會事件問題率先回落，港股在目前超賣的水平，向下波幅或較8月份稍為收斂。以上周五晚美股對事件的反應看，美國或有機會像去年第四季一樣，於未來一個月跌幅或超前港股。

環球經濟自2008年環球金融危機之後，以美國為首的成熟市場，差不多經歷了歷史上其中一段最長的資本市場牛市。去年底開始，多家國際金融機構，曾先後提出警告中美貿易糾紛，或將大幅拖低環球經濟增長速度，甚至令全球經濟陷入衰退。如今看來，上述情景出現的概率愈來愈高。

加徵關稅成本 部分轉嫁美國消費者

去年至今，市場共識是貿易戰對中國的負面影響，遠較美國為大。然而，由於美國每年對中國進口商品的總額近6000億美元，美國加徵中國關稅之後，進口商未必能夠在一時三刻之內，找到足夠大的替代市場，以相同的價格供應等值質量的商品給美國的消費者。因此，美國今次追加的關稅部分，未必能輕易將成本轉嫁至中國的出口商，在迫不得已之下，美國進口商唯有轉往其他成本更高市場入貨，或與中國出口商共同攤分額外成本，同時將部分增加了的成本轉嫁給美國的消費者。

留意美國孳息曲線正轉負 經濟轉衰先兆

目前，貿易戰已打了超過一年時間，雙方愈來愈不似有心達成協議。目前，市場另一個共識，是美國將在今次貿易糾紛中，成為最終的贏家。然而，目前環球經濟已經成為一個不可分割的共同體。貿易戰對美國的影響，仍然有待時間考驗，但如果最終證實市場對美國經濟的預測偏向樂觀，則美股下次追跌幅度，或並非如去年底那一次一樣，只是第二次的狼來了，而是大野狼最後現了真身。

近期其中一個市場人士普遍關注的課題，是美國的孳息曲線由正轉負，預示未來12至18個月美國經濟由盛轉衰的概率大升。過去多次美股最後一輪牛市，皆在孳息曲線由正轉負達一年或以上的時間之後，才現熊蹤。基於過往的慣性，不少投資者對美股今次是否提早結束牛市，意見紛紜。然而，與過往孳息曲線由正轉負後，大市仍然繼續牛氣冲天不同，美國的中小型股份指數，早於去年率先見頂，在市場預期只會愈來愈有效率的前提下，不排除今次美股的熊市，或較過往與孳息曲線走勢更趨於同步。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]