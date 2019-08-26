陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣

在中美出手之後，人民幣再急貶值，兌美元跌破7.13水平，可以確定如中美貿易戰再惡化，人民幣將易跌難升，而筆者之前已撰文指出，人民幣不利內地航空股，因為它們要用美元支付買飛機的錢，而主要收入卻是人民幣；另外內地人若認定人民幣長期走弱而又沒有渠道走資的話，可能會轉買黃金，而上周金價一度回調，但在中美出招而人民幣急跌時，金價又再上衝。

對於香港一般的投資者，當然不會喜歡沽空人民幣，但也有一些變相沽空的辦法。事實上，早前有朋友在剛撤去限購容許港人買珠海樓後入巿，在當地購置了物業，他本來已有足夠現金全額支付樓價，又或加按香港的物業去買樓，因為香港按揭加按的按息也只是2厘多，而做內地人民幣按揭卻要付5厘多的息率，但他仍寧願去做人民幣按揭，原因是做了人民幣按揭，日後人民幣跌了，以港元計的供款也會減少，又或等候人民幣跌定時才付清樓價或轉按做港元按揭，效果便等同沽空了人民幣！

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]