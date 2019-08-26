陸振球：人面識別商機廣泛

原來人面識別及視像智能的應用極其廣泛和成熟，比方在保安方面，就算公司或地盤的保安員不為意讓外人進入，只要安裝了的鏡頭攝錄系統能識別到外人的面孔沒有登記，便可即時發出警告，又如有大學曾發生較多的跳樓自殺個案，也可在天台安裝系統，如有非保安人士上了天台而走入警戒線，系統也可判辨或會發生輕生行為而即時通知負責人士快速制止悲刻發生。又或一般學校可藉系統，讓老師或家長知道學生確實在學校的什麼地方，藉以提供更安全的管理。

保安服務零售皆有作為

而當有潛在顧客在舖頭前觀看商品廣告，智能系統也可分析曾有多少男或女的比例，年輕或是老人，對某個廣告看了多少時間，這些都是有用的大數據有助巿場推廣。又或是餐廳有VIP顧客接受了面容登記，他一進入餐廳智能系統便可透過手機通知部長那名客人到了，他平常喜歡什麼菜式，令餐廳能提供更好和更親切的服務……

據了解，SAMSUNG除了是重要的智能手機和高質芯片生意商，也是亞洲區的龍頭視像監控及人面識別系統供應商，大家可以留意其股價，而一般的港股投資者，也可留意舜宇光學（2382）這隻股票，其股價不少時候和SAMSUNG走勢相似，但波幅卻遠遠較SAMSUNG為大，可說是高BETA版SAMSUNG。

舜宇待回吐分兩注買

技術上，舜宇去年8月曾出現巨大下跌裂口仍未回補，而最近反彈至接近今年4月高位見受阻，9RSI也開始由超買區回落，或會先行調整，打算吸納的話可分兩注待回吐至保歷加通道中軸或底部才買入。

[陸振球 投資超限戰]