謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備

美國公布8月份製造業採購經理指數（PMI）初值為49.9，較市場預期低，是2009年9月以來首次低過50盛衰分界線，看來中美貿易戰影響逐漸浮現。雖然大家不能以單一數據臆斷美國經濟陷入衰退，但猶如本欄上期分析，美國金融市場系統性風險正不斷上升，投資者不可對美元金融資產掉以輕心。

那麼投資者是否只要將資金轉投非美元金融資產便可避險呢？筆者答案是「否定」的。回顧過去多次金融風暴，規模一次比一次大，而受牽連國家數目亦一次比一次多，所以投資者縱轉投非美元金融資產，也絕不能獨善其身。假若投資者真的想攻守兼備，最有效方法莫過於增持與金融資產相連性不高的實質資產，例如黃金、物業等。

量寬添貨幣信用風險 宜買金長揸

本欄於7月22日就黃金價格突破每盎司1400美元時，曾提醒大家不妨考慮增持實質資產。言猶在耳，轉眼金價已升破1500美元關口，並於此水平鞏固調整。筆者一直倡議市民大眾不應過度持有金融資產，皆因金融資產建基於貨幣制度之上，但貨幣制度信用風險，隨着各大國多次量寬而增加。一旦「黑天鵝」事件出現，並觸發貨幣制度信心危機，全球金融資產將無一倖免。

按現時宏觀局勢，大家不妨仿效已故資深股評人曹仁超先生於80年代提倡的「每月一金幣」計劃。不過，大家必須注意此法旨在分散風險、追求長期回報，而非短期炒賣。據悉，曹Sir自1982年實行計劃，持之以恒20多年，直至金價突破每盎司1000美元時，才悉數沽售。要注意的是，此計往績雖然獲利甚豐，惟金價於次按危機爆發前，長期徘徊於300美元水平，故投資者必須具備長遠持貨能力。

不過此一時彼一時，金價自此不回頭。過去10年，金價企穩每盎司1000美元以上，近期更有重拾升軌之勢。也許，愈來愈多人已看穿現行貨幣發行制度問題，並對於各大國能否堅守不濫發鈔票態度存疑。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]