陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊

Clos-Vougeot是頂級葡萄園（Grand Cru），其他夜丘頂級園只不過幾公頃，最小的只有一公頃，甚至整個葡萄園屬於一個酒莊的，有個尊貴的稱號叫Monopole。而Clos de Vougeot卻剛剛相反，50公頃的葡萄園竟然有80多個地主，而其中Château de la Tour獨佔差不多6公頃，是最大地主，也是Clos de Vougeot葡萄園圍牆內的兩個古堡之一。

同一葡萄園 釀酒工藝大相逕庭

當我來到Château de la Tour，少莊主Edouard Labet已經在大廳等我。很自然，他先帶我到古堡外看環繞着古堡南面的6公頃葡萄園。Clos de Vougeot是中世紀時西篤修道院（ Citeaux Monastry）的修士經過漫長時間經營的成果。十八世紀末的法國大革命充公了教會的產業，把葡萄園分批拍賣了給農民，當今竟然有80多個酒莊共享這塊名滿世界的勃艮第頂級園。所以不要覺得奇怪，Clos de Vougeot頂級園的紅酒瓶子上有幾十種不同的標籤，由不同酒莊釀造，釀酒工藝風格也大相逕庭。

在勃艮第只有幾公頃的葡萄園在歷史上大都把釀好的紅酒賣給酒商，Château de la Tour在上世紀三十年代就自己入瓶。現莊主François Labet喜歡馬不停蹄走遍天下自己親自推銷，跑累了回到自家遙望Clos de Vougeot古堡和山坡上les Grand Échezeaux頂級園，就是這世外桃源燙平他奔波的心靈。

「在2009年我們請了Sylvain Pataille做釀酒師。」少莊主似乎提起這位勃艮第年輕一代的釀酒師新星心感榮幸。雖然說我還沒有品嘗少莊主正在開瓶的Clos-Vougeot，我心卻已經浮現了釀酒師Sylvain Pataille的層次豐富、骨格強壯、果味濃郁的風格。

Château de la Tour屬少有的把葡萄園老藤的葡萄另外分開來釀造，所以除了典型的Clos-Vougeot頂級園紅酒外，還有稱為「Vieilles Vignes（老藤）」的。2014和2015年的酒太新了，最好存放上10年以上才好飲用。

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投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]