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陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊

【明報專訊】在勃艮第夜丘（ Côte de Nuits）葡萄園旁的公路，從南向北開車一定不會錯過左邊圍牆內50公頃的Clos de Vougeot葡萄園。圍牆內遠處山坡上的古堡，是代表了勃艮第象徵的Clos de Vougeot古堡，也是勃艮第品酒騎士兄弟會（La Confrérie des Chevaliers du Tastevin）的所在地。

Clos-Vougeot是頂級葡萄園（Grand Cru），其他夜丘頂級園只不過幾公頃，最小的只有一公頃，甚至整個葡萄園屬於一個酒莊的，有個尊貴的稱號叫Monopole。而Clos de Vougeot卻剛剛相反，50公頃的葡萄園竟然有80多個地主，而其中Château de la Tour獨佔差不多6公頃，是最大地主，也是Clos de Vougeot葡萄園圍牆內的兩個古堡之一。

同一葡萄園 釀酒工藝大相逕庭

當我來到Château de la Tour，少莊主Edouard Labet已經在大廳等我。很自然，他先帶我到古堡外看環繞着古堡南面的6公頃葡萄園。Clos de Vougeot是中世紀時西篤修道院（ Citeaux Monastry）的修士經過漫長時間經營的成果。十八世紀末的法國大革命充公了教會的產業，把葡萄園分批拍賣了給農民，當今竟然有80多個酒莊共享這塊名滿世界的勃艮第頂級園。所以不要覺得奇怪，Clos de Vougeot頂級園的紅酒瓶子上有幾十種不同的標籤，由不同酒莊釀造，釀酒工藝風格也大相逕庭。

在勃艮第只有幾公頃的葡萄園在歷史上大都把釀好的紅酒賣給酒商，Château de la Tour在上世紀三十年代就自己入瓶。現莊主François Labet喜歡馬不停蹄走遍天下自己親自推銷，跑累了回到自家遙望Clos de Vougeot古堡和山坡上les Grand Échezeaux頂級園，就是這世外桃源燙平他奔波的心靈。

「在2009年我們請了Sylvain Pataille做釀酒師。」少莊主似乎提起這位勃艮第年輕一代的釀酒師新星心感榮幸。雖然說我還沒有品嘗少莊主正在開瓶的Clos-Vougeot，我心卻已經浮現了釀酒師Sylvain Pataille的層次豐富、骨格強壯、果味濃郁的風格。

Château de la Tour屬少有的把葡萄園老藤的葡萄另外分開來釀造，所以除了典型的Clos-Vougeot頂級園紅酒外，還有稱為「Vieilles Vignes（老藤）」的。2014和2015年的酒太新了，最好存放上10年以上才好飲用。

在2014年的「雨傘運動」，港府用了一個拖字訣，以為已經解決了在香港社會一直暗流湧動的深層次矛盾，以為有了一個在香港官場有強硬口碑的特首就可以壓得住社會不滿的情緒，一個離地的誤判。這次「反送中」運動，在無組織的情况下通過社交網絡，把「雨傘運動」中被壓下來的心聲再次聚集在一起，得到了群眾支持而能量倍增，而且年輕的一代抗爭形式也更新穎。香港是中國唯一世界級金融中心，重要性不言而喻。恒生指數走勢且看中南海處理問題的靈活性、現代性而定。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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