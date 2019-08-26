體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸

明報記者 王俊騏

內地體育用品市場由安踏（2020）、李寧（2331）和特步三分天下，其中後兩者已公布業績，表現同樣理想，也使這個板塊近期「落鑊」熱炒。

安踏李寧績佳 股價屢創新高

近期炒作可始於安踏早於上月底率先發布盈喜，估計直至6月底止中期盈利增長不少於25%，主要源自安踏品牌及其他品牌產品銷售續強勁增長。公司提前發盈喜後，亦帶動其股價創上市新高，而最終成績表將會在今天（26日）公布。

李寧的業績也非常強勁，錄得中期盈利7.95億元人民幣，按年大增1.96倍，營業額也按年上升32.7%，達到62.55億元人民幣，而且績後獲多間大行唱好，帶動股價創超過8年新高，包括花旗、匯豐、麥格理、高盛、瑞信和大摩等大行都調升了李寧目標價。公司零售業務強勁，上半年同店銷售錄一至兩成增長，更勝於特步的低雙位數增長，分店網絡也仍然領先對手。雖然特步股價一直較落後，但其實最新業績也不至太差，直至6月底中期純利按年升23.4%至4.63億元人民幣，派中期息12.5仙，高於去年同期的10.5仙。

內地體育用品市場競爭激烈，公司都以不同方法搶奪市場突圍，安踏行多品牌策略，品牌數量為行內三大龍頭之冠，成效顯著。特步跟隨安踏多品牌策略，3月宣布與Wolverine合作，引入索康尼（Saucony）和邁樂（Merrell），又在8月宣布完成收購K-Swiss，以引進兩大品牌K-Swiss和帕拉丁 （Palladium） 。反而植根多年的李寧，有別於對手，採用單品牌、多品類、多渠道策略，以單一品牌專注於籃球、跑步、羽毛球、訓練和運動時尚等領域。

特步仿安踏策略 今年購多個品牌

招銀國際研究部策略師蘇沛豐分析，安踏多品牌策略的確成功，盈利能見度高，但特步跟隨時要先再觀望，始終需時整合，未能即時帶來盈利貢獻，但對發展方向感到樂觀，帶來憧憬。他又指出，李寧的單品牌發展方向明顯不同，即使短期盈利強勁復蘇，但認為長線來說多品牌策略較分散，會較理想。

蘇沛豐：基本面佳 行業今年料跑贏

整體而言，他認為現時已可買入體育用品股，在宏觀經濟不佳下業績仍不錯，盈利增長和需求強勁。他續稱，近期以消費類股份表現較好，反觀周期性板塊，如均價高的汽車股則較危險，啤酒和體育用品公司均價低，相對受經濟影響亦較小，故料體育用品股可望跑贏。他相信，在基本因素問題不大下，年內體育用品股可望繼續吸引資金流入。

在「三國鼎立」的體育用品行業，蘇沛豐料安踏和李寧經歷顯著升幅後，未來波動會增加，反而對特步看高一線，指其經歷股價調整後，估值已見吸引力，而上周股價回調，源自管理層與市場溝通不足，未能預先得知一次性的費用問題。他建議投資者可等待股價回調到4.5元較大支持位時才吸納，公司上周五收報4.81元。

行業呈強者愈強趨勢 未來更波動

回望體育用品股的股價表現，是呈強者愈強的趨勢。安踏股價持續抽升，今年以來漲幅六成半冠絕同行，並吸引資金追捧，7月更是滬港通十大成交活躍股份之一，共錄12.48億元流入。李寧績佳，近來走勢同樣強勁，不論近一個月或一星期表現都更勝安踏，一個月有約一成升幅。

相對而言，特步業績看起來亮麗，但市場仍不賣帳，近期股價連番下挫，並曾跌至一個月低位。事實上，大行對公司意見分歧，如匯豐提升公司目標價和維持「買入」評級，摩通更首予「增持」評級，但大和則降至「持有」評級，並調低目標價。

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