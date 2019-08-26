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許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起

【明報專訊】8月在「難捱」的情况下快將來到尾聲，同時亦即將邁入第三季的後段。本月港股走勢可謂十分反覆，自1日的高位27754點計，回落至15日低位的24899點，短短半月已下調2855點，但後來連日急劇反彈。回顧上半月港股一直受到「自身」問題困擾，好像束手無策及進退失據；而恒指在上周一受惠貿易戰氣氛緩和、8．18遊行和平舉行而出現低位反彈，成交金額亦逼近千億，活躍程度屬近期罕見。上周四港股受累周三(21日)晚上元朗示威衝突而略為下跌，綜觀整周亦僅輕微下挫112點，跌幅並不大，可見港股跌至25000水平附近初步喘定。

港股購買力不弱 買盤開始出現

其實港股市底及購買力並不太疲弱，只要有好消息助攻，便可成大市上升的催化劑。現階段買盤亦開始出現，惟投資者慎防港股會出現挾淡倉和好友反擊的情况出現，相信港股只要等「自身」問題不再惡化，市面能回復平靜，大市會出現技術反彈，更有望可以一洗近期的頹氣。

當中港交所（0388）相信是反彈的「穩膽」，因為只要成交上揚，交易所是最終受益者。不過，現時仍屬「等待黎明」的時分，因此投資者要緊記，在「有危便有機」的投資市場當中，暫宜小注怡情，等待氣氛改善、局勢明朗化及經濟重拾升軌後，才可加重注碼。

此外，受惠於內地宣布深圳推行「中國特色社會主義先行示範區」的19項具體要求，涵蓋經濟、法治、文化、民生、環境等領域，此舉相信將加深深港澳門金融體系的互聯互通，亦憧憬會加快深港科技創新合作，促進人才、資金、技術和信息等要素高效便捷流動，其中包括推進在深圳工作和生活的港澳居民享有「市民待遇」。筆者認為，若政策貫徹執行，相信是推動人民幣國際化的重要一步。

此消息一出，深圳概念股「聞雞起舞」，如深圳國際（00152）、深圳控股（00604）、佳兆業（01638）、合景泰富 （01813）、龍光地產（03380）、雅居樂（03383）及碧桂園 （02007）皆有亮麗表現。筆者認為，久違了的5G概念股亦在受惠之列，但暫時未見有顯注「鑊氣」，投資者不妨多加留意。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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