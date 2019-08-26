陳政生：石藥績佳 股價洗頹風

板塊方面，恒指站穩10天線後，資金便開始炒作消費及醫藥板塊。醫保局公布常規准入藥品名單，多隻醫藥股即現急升，藍籌中生製藥（1177）及半新股藥明康德（2359），過去一周股價最多升逾一成半。另一藍籌石藥集團（1093）升勢更誇張，一周最多升近三成。

沉寂多時的醫藥板塊再成為市場焦點，即使受帶量採購政策影響，多間醫藥企業上半年仍能交出不俗業績的成績單，石藥便是其一。截至2019年6月30日止半年，實現收入總額111.8億元人民幣，按年增長27.6%；股東應佔純利18.8億元人民幣，按年增長24.8%。

創新藥業務維持高增長

被視為主要增長引擎的創新藥業務，在如此競爭激烈的環境下，仍能保持強勁的增長勢頭。期內實現銷售收入61.5億元人民幣，大幅增長55.3%。創新藥收入的收入佔比更由2018年同期的45.2%進一步提升至55%。其中恩必普的銷售收入按年增長35.9%；抗腫瘤藥品組合的銷售收入大幅增長194.2%。

集團的研發投入亦不斷加大，上半年投入的研發費為9.42億元人民幣，同比增加68.5%。研發費用增加，對這類主力經營創新藥的藥企固然利好。另外，全資附屬石藥百克與興盟生物醫藥訂立協議，獲對方授出哮喘靶向治療藥在內地獨家權利，以便其在內地進行該產品有關的所有適應症開發與商業化，該產品已於澳洲完成生物等效研究，並預期短期內在中國申請開展III期臨牀試驗。

走勢上，股價績後裂口高開急升逾一成，並連續7個交易日錄得上升，且升離多條平均線上。股價強勢畢現，建議14.8元買入，上望4月高位16.48元，穿13.2元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]