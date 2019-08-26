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謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實

【明報專訊】市建局日前透露正建立一套「規劃儲備」，就舊區合適位置預先進行前期可行性規劃和研究，然後納入儲備，以備不時之需。筆者一向認同，長遠土地發展需要未雨綢繆，但筆者更急切期望其他的重建選項，如公務員合作社、油旺地區重建等可以加快開展，落實執行。

去年《施政報告》建議由市建局接手，主導公務員合作社的重建發展，至今年中局方公布選出兩個試點作重建，涉及37個合作社、600多個單位。過往一直因業權分散、補地價金額過高等原故，令全港238個公務員合作社的重建進度近乎停滯，即使當中118個早於上世紀九十年代已解散，至今只有12個項目成功獲重建，比例不足半成，大批未有用盡地積比的合作社隨年月日漸老化及丟空。

若然待上述兩個試點成事才開展下一批合作社重建，恐怕再要等上五、六年，屆時部分合作社的樓齡將逼近70年。既然要追落後，何不考慮全面開展合作社重建計劃，以規劃儲備的概念，提早為合作社進行前期評估研究，並採用樓換樓安排，由政府先出資支付建築費用，待業主日後出售時再補回差價，以減輕局方財政壓力，重建期間業主的遷置可考慮由政府提供租金補貼。

各舊區重建仍處研究階段

除公務員合作社，多個舊區重建同樣停留在研究階段。其中，針對油麻地及旺角的「油旺地區規劃研究」歷時兩年，今年年中獲市建局訂出6個發展區，再作深入研究，距離落成之日仍遙遙無期。另邊廂，土瓜灣區的重建拖拉20多年，仍未見具規模的實質成果，只見零星的「牙籤樓」，以及近期較矚目、只有兩座的馬頭圍「首置上車盤」。當中，屬綜合發展區的土瓜灣十三街，涉及80多幢舊樓，大部分樓齡逾半世紀，擾攘多年仍未有重建時間表。

當下市區更新的進度比市區老化的速度慢，土瓜灣、油尖旺只是冰山一角，一節見則百節知，深水埗、大角嘴、中西區等同樣舊樓處處，危機四伏。惟這些舊區往往因牽涉面積太大，收購困難，加上地積比偏低，重建利潤不高，一直被冷待。

大量樓宇正急速老化，我們斷不能讓此成為市區重建的障礙，加上本港正鬧「土地荒」，重建工作實在刻不容緩。筆者期望，在政府政策支援下，市建局能加快重建步伐，就各舊區建立全面的重建發展藍圖，完成整體規劃後，可考慮轉移地積比，及以分期形式發展，同時撥出適量的單位用作資助房屋，讓各階層人士受惠。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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