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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：大灣區買樓要選香港代理

【明報專訊】上期提到我好友透過深圳一家香港知名地產公司購買物業而中伏，專欄一出後，就有讀者問我，是否在內地購買一手樓，都必須透過中介才能購買？

基本上，在內地所有一手樓盤，都有一個中介系統，正如香港情况一樣，發展商旗下所有物業都會安排地產代理公司轉介給客戶，當然，客戶可以不經中介跑到發展商那處要求直接購買，但當到達售樓現場，發展商始終都會安排一個中介給客戶協助辦理前後期所有手續，而購買大灣區樓盤的話，發展商更多數會安排一個內地的中介予客戶跟進售樓事宜。基於這是一個行內規定的售樓系統，如果有部分客戶可以不經中介直接去發展商那處購買的話，中介們也自然會向發展商作出投訴。

但筆者建議，若本港投資者選中大灣區物業的話，應在香港找一些富內地經驗的地產代理公司，而他們又能安排一些香港人置業顧問為你辦理買樓事宜就更好。要是直接到發展商那處購買物業的話，他們也只會安排一些內地置業顧問協助你辦理手續，到時候，除了可能在溝通上出現誤差，他們甚至因不熟悉香港客戶需要而服務不周，令你蒙受損失。

曾經有幾位粉絲向我大吐苦水，他們在大灣區選中心水物業，本以為直接到發展商那裏購買會較划算，而發展商亦如我上述所說的那樣，安排了內地地產中介協助辦理售樓手續；殊不知，當簽好合約、付了訂金後，後續跟進服務完全欠奉，一個跟進電話也沒有，打電話給中介又打不通，因為這些中介根本不熟悉港人習慣，完全不懂港人的實際需要，之後投訴也起不了實際作用。這刻，我只能問他們，為何當初不選擇香港的代理公司替你跟進呢？

再者，就算直接跑到發展商那裏購買物業，也不會有特別折扣的！更何况，不論是內地地產中介還是香港地產中介，發展商向他們提供的佣金也是相同比率的，並不會以項目是售給內地客還是香港客而作不同考量。然而，香港代理所提供的服務、跟進工作卻比內地代理付出的要周到得多，可以說，如果我們買內地樓不選擇他們實在浪費了他們的努力，而且相當不明智的。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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