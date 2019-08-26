黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸

物管業務利潤升一成

物業管理服務為主要收入來源，分部收入升23.1%至19.38億元，佔總收入的80.8%，其中92.9%來自包幹制的固定物業管理合同的收益；分部利潤上升11.1%至2.48億元，惟分部毛利率下跌9個百分點至16.8%。至於增值服務，分部收入按年增加32.7%至4.57億元，收入佔比由17.5%擴張至19%；分部毛利率為33.9%，收窄2.9個百分點。另外，自去年下半年，集團開始涉足停車位買賣業務，今年上半年分部收入550萬元。

物管股的經營現金流穩定，保持充足的現金水平。由於集團擴展至停車位買賣業務並增購了停車位存貨，銀行結餘及現金較去年底跌14.1%至20.6億元，並無銀行借貸，處於淨現金水平，財務穩健。走勢上，7月11日呈「射擊之星」的利淡形態，形成下降軌，失守多條主要平均線，MACD熊差距擴大，惟STC%K線升穿%D線，宜候3.6元吸納，反彈阻力4.5元，不跌穿3.35元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]