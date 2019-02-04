李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸

讀者以為上述引言是今年（2019）年底的情况？錯了，這是2009年的情况，各位大可查證。

2009年看似是大凶之年，十個有九個分析師均睇淡（當然包括本人）。結果？當年恒指大升52%！2009年的升幅是千禧年至今單年最大，而打後十年恒指累計回報也不足50%。

2009年經濟大鑊 恒指反升52%

小弟不是說今年或下年股市將會大升（但誰知道？）。歷史未必簡單重複，而當年當然歸功於環球央行聯合救市（但至少當年的債息不是負數）。想說明的是：第一，經濟負增長，不等於股市失色，皆因股市永遠走在數據之前，炒的是將來。自回歸以來香港GDP只有兩年試過負增長。2009年經濟倒退2.5%，恒指照樣大升，另一次是1998年，經濟倒退5.9%，相當恐怖。但恒指全年不過跌6.3%，實在小兒科。第二，即使在股市表現最好的年份，也可以找到種種壞消息，任何一個壞消息都可以讓你不入市。但正如朋友所言，買股票有風險，但不買可能風險更大。錯過了2009年，你至少要用10年去追回失地。人生有幾多個十年？

彭博預測恐怖 選擇性演繹

上周中的一單新聞，相當吸睛，彭博社統計，今年恒指成分股公司，分析員預期營業利潤平均下降19%，金融海嘯以來最差——好嚇人。但筆者明明也有留意數據，怎樣好像不對勁？明明利潤好像只是近零增長。關鍵就是「營業」兩字。簡單來說，營業利潤大倒退的公司，很多是地產股，而去年業績包括巨額的物業重估收益，今年欠奉（甚至是負數），所以看似嚇人，但其實分析員及基金經理着眼的是核心盈利。而暫時已有部分恒指成分股公布業績，太走樣的似乎不多。真的大倒退的，例如東亞（0023），也早發盈警，沒有進一步打擊市場。

彭博社的當然不是假新聞，只是選擇性去演繹數據，高手也。但小弟客串慕容復，還施彼身：恒指成分股經營利潤，在2015及2016年也每年跌一成，但這兩年恒指表現也不算太差。

中美貿易戰 口水多過茶

至於近來的政治事件，正如之前文章所說，最大衝擊的是零售業和酒店，但它們佔恒指比重不大。真正要留意的倒是對樓價以及租金（商業或住宅）的衝擊，因為地產股佔指數比重不輕，更有機會拖累銀行。暫時看來，樓盤只要減價就有強勁承接，似乎不會斷崖式下跌。相當肯定的是環球利率在未來一兩年只會向下，縱使這不代表地產股必升，但至少是少了一個不明朗因素。

完文之時（星期五晚）看到中美貿戰再開火，中國忽然再加關稅，特朗普回應相當強硬，聲稱根本不需要中國，更建議美國企業即時搬離中國。說真的，雙方均是口水多過茶，長期保持又傾又砌。可以想像的是，恒指由低位反彈約1000點後，未來數天應會再下試25,000的低位。但筆者依然認為在此水平恒指已相當吸引，若跌至24,000應可放心吸納。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]