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楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸

【明報專訊】兩周前在《明報》撰文，談及約翰遜在英國拜相，令脫歐過程變得白熱化。英鎊和英股大跌之下，投資者可找到「寶藏」。豈料言猶在耳，長江實業（1113）就公布將收購在英國倫敦交易所上市，從事啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King集團的全部股權，總代價約27億英鎊，相當於大約252億港元。

約翰遜相位未必穩 或提前大選

英國脫歐的情况變化極快。最新發展約翰遜似乎認真希望無協議脫歐，但是保守黨內亦有不少人反對。前首相文翠珊基於憲政慣例，並未就脫歐再發言，但是她的財相夏文達卻極力反對。幾個星期之前，夏文達甚至在兩任首相交接之間辭職，以表示自己反對約翰遜的脫歐計劃。因此，約翰遜在議會的支持不穩，隨時可能被迫提前大選。

是工黨決定以最大反對黨的身分，提出對約翰遜的不信任動議。連同各小黨和執政保守黨內反對無協議脫歐的議員，工黨應該有足夠票數通過不信任動議。根據現時法例，不信任動議通過之後，國會有兩個星期時間再組閣，或可在通過之後七星期舉行大選。

工黨現時的計劃是在兩星期的組閣期建立跨黨派的大團結看守政府，吸納所有不希望無協議脫歐的國會議員支持。看守政府的唯一任務是向歐盟申請再度延期脫歐，以便英國選出新政府繼續談判。工黨是最大反對黨，黨魁郝爾彬是正式認可的反對黨領袖，所以該黨認為看守首相自然應由郝爾彬出任。

但是其他小黨卻不希望郝爾彬獨佔阻止硬脫歐的功勞。而且郝爾彬的政治立場太左，其他小黨並不希望他拜相。於是，自民黨魁提議看守首相由議員資歷最深的男女議員中的一位擔任。保守黨籍的祁淦禮曾任財相和內政大臣，而夏雅雯則歷任國會領袖和工黨署理黨魁等要職，兩人都是德高望重，亦再無拜相雄心。由他們之一出任看守首相，一方面不會影響選情，一方面亦不會出現看守首相忽然擁權自重，改變承諾的問題。

不過，工黨暫時並不同意由元老擔任看守首相，所以整個不信任動議尚未成為共識。國會現在正放暑假，還有兩周才復會。因此各方仍有時間談判，達成一致的行動綱領，繼而令局勢緩和。

英國尋寶 此其時也

像長實收購Greene King一類的大刁，當然不會受股價幾周之內的升跌幅所影響。但是在危機之中，大規模收購穩健業務亦是投資心法。當年巴菲特就是當美國運通出現沙律油事件時，大舉買入美國運通股票；又在金融海嘯之際，大舉入股高盛。

英國到底會如何脫歐，尚未可知。近一兩月，我們經常和客戶討論風險管理，亦經常指出風險管理必須先列出實際風險，再分析潛在影響，才能得出應對方法。就算脫歐再做得醜怪，英國始終是6000萬人口的大國，啤酒和酒吧始終會有顧客。因此當大巿氣氛低迷時候收購這類業務，長遠不會蝕錢。在英國尋寶，此其時也。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

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