婚後須考慮的保險保障

【明報專訊】大家年輕時或會覺得身體健康，沒有需要購買保險，但當新婚夫婦開始組織家庭、生兒育女的時候，伴隨而來的是更大的責任。婚後的各項家庭開支或許已令新婚夫婦大感煩惱，萬一患上危疾需要一筆資金應付醫療開支或生活費，更可能對家人造成財政負擔。財務問題很容易使家人之間出現摩擦，及早建立安全網則是最有效的應對方法，而危疾保障便是建立安全網的其中一項重要元素。
年輕一代或會認為危疾與自己很遙遠，但近年危疾有年輕化的趨勢，而且年輕時投保，保費除了更便宜，受保的機會也愈大。危疾保障不單讓你在有需要時獲得資金治療疾病，更是為家人買一份安心。
為家人建立安全網
傳統危疾保障的目的是當受保人不幸患上受保疾病時，保險公司向保單持有人支付一筆款項，讓他按照自己的需要自由運用，用以應付醫療費用、樓宇按揭、家庭開支以至供養父母等責任，避免陷入財政困境。
隨着醫療技術不斷提升，患上危疾的存活率亦大大提高，以肺癌患者為例，透過標靶治療，患者的無惡化存活期較傳統化療可上升兩倍（《新英倫醫學雜誌》，2017年6月），但同時高昂的醫療費用並非人人可以負擔。
對年輕夫婦而言，他們可以在有限的預算下選擇提供一次性保障的危疾保險，為家庭提供最基本的安全網。若夫婦已具有一定經濟能力，則可考慮設有多重索償的計劃，即使再次遇上危疾亦可獲得保障，相對而言保障更為長遠和充足。
須了解保障預算 比較保障範圍
市面上危疾保障愈來愈全面，有些計劃甚至提供更進一步的保障，受保人只要符合一定條件，連復發和擴散癌症也有機會獲得賠償。新婚是美滿人生的好開始，大家宜與伴侶了解財務需要和保障，及早未雨綢繆。