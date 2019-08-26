婚後須考慮的保險保障

年輕一代或會認為危疾與自己很遙遠，但近年危疾有年輕化的趨勢，而且年輕時投保，保費除了更便宜，受保的機會也愈大。危疾保障不單讓你在有需要時獲得資金治療疾病，更是為家人買一份安心。

為家人建立安全網

傳統危疾保障的目的是當受保人不幸患上受保疾病時，保險公司向保單持有人支付一筆款項，讓他按照自己的需要自由運用，用以應付醫療費用、樓宇按揭、家庭開支以至供養父母等責任，避免陷入財政困境。

隨着醫療技術不斷提升，患上危疾的存活率亦大大提高，以肺癌患者為例，透過標靶治療，患者的無惡化存活期較傳統化療可上升兩倍（《新英倫醫學雜誌》，2017年6月），但同時高昂的醫療費用並非人人可以負擔。

對年輕夫婦而言，他們可以在有限的預算下選擇提供一次性保障的危疾保險，為家庭提供最基本的安全網。若夫婦已具有一定經濟能力，則可考慮設有多重索償的計劃，即使再次遇上危疾亦可獲得保障，相對而言保障更為長遠和充足。

須了解保障預算 比較保障範圍

市面上危疾保障愈來愈全面，有些計劃甚至提供更進一步的保障，受保人只要符合一定條件，連復發和擴散癌症也有機會獲得賠償。新婚是美滿人生的好開始，大家宜與伴侶了解財務需要和保障，及早未雨綢繆。

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