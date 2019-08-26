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蔡金強：內房如野草般堅韌

【明報專訊】上星期五晚，中國忍無可忍向美國反擊，祭出新一輪反制措施，對原產於美國5078個稅目、總值約750億美元進口商品加徵10%、5%不等關稅。狂人總統特朗普和美國素來只准州官放火，不准百姓點燈，見中國竟敢還拖，立刻大幅報復，對從中國進口的5700億美元商品額外再徵5%稅，這就是美國的哲學，十倍奉還！可就算中國不還手，美國也不會停手的，美國要的是命，所以當然還手啦！那怕過幾年苦日子也沒辦法，這是對真正強者的洗禮。

好在中國有十幾億人口，國土也大，內在周旋能力不是一般國家能比。中國熬着熬着，說不定明年世界經濟就進入全面衰退，只要能熬，熬到其他對手倒下，就有新的局面了，小金人覺得世界大經濟體中，歐盟風險更大，中國日本差不多，美國最硬朗，其他的韓國、澳洲、土耳其也高危，君不見第二季度，德國GDP增長負0.3%，新加坡負3.3%。來吧！既然要就互相傷害！

業績期進行得如火如荼，小金人發現中國企業整體業績很不錯。印象中，阿里巴巴、京東、美團（3690）、拼多多（PDD）、微博、新浪都超預期，騰訊（0700）符合預期。平安（2318）、中國人壽（2628）也都超預期、平安銀行、郵儲銀行（1658）也超預期。消費品股如李寧（2331）、海底撈（6862）、海天、頤海（1579）全超預期。地產股萬科（2202）、融創（1918）、碧桂園（2007）、奧園（3883）、時代（1223）等也都比預期好。物管股碧桂園服務（6098）、永升（1995）、奧園健康（3662）也比預期好，內房和物管比預期差的有以前的王者中海外（0688）和中海物管（2669），這家公司已經進入一種頹廢裝傻狀態，可惜昔日王者，可悲可嘆！

中資企業中期業績不錯

內房這個板塊幾乎沒有讓人放心的時候，投資者如果糾結於調控，那就等同進入誤區，你幾乎每一天都不會舒坦的，因為你肯定會覺得共產黨一定要整死內房。

可朋友們，以共產黨在國內的威力，如果真要搞死一個行業，一個人，你覺得需要半年嗎？可問題是內房從2007年到現在幾乎每年都是在調控，合理嗎？所以還是跳出調控吧！中國房地產和中國經濟的關係是樹跟藤的關係，脫離是不現實的。

這次業績會，融創的孫總口氣聽來很悲觀，他是內房的圖騰，他說這次對房地產整體信貸額度的調控將是前所未有的，而房地產和土地市場在下半年將降溫，而融創下半年也不太準備拿地……聽?是不是天要塌下來，內房股還能碰嗎？朋友們，如果你真的這麼擔心，那還是別買內房了，可我只想說幾點分享一下：

（一）老孫說這次信貸調控堪比2016年底的限價，大家覺得內房就不能碰嗎？大家查查2017年，2018年，今年以來，在有限價大招情?下，內房漲了多少？出了多少牛股？

（二）老孫說今年下半年情况變差，明年可能更差，可他還明確說了「這兩三年全國商品房的銷售規模不會差過15萬億人民幣」，那不就是整體規模很不錯，15萬億元人民幣，你吃得完嗎？全國有什麼其他行業有這規模，混得好不好，看你公司自己實力

（三）老孫說很多小公司，或者高負債而且不行的公司將很危險，可他也說過好的地產公司將愈來愈好，盈利很不錯，而且因為信貸被限，無法過度借貸，所以財務狀况會改善，朋友，你到底喜歡地產公司高負債還是低負債？

6倍PE兩成增長 內房絕對吸引

對小金人來說，內房絕對吸引，你以為在這年頭，還有什麼行業能有市盈率6倍，盈利增長兩成，分紅率5.7厘，而且在變得愈來愈成熟，你擔心，我覺得好正，各花入各眼！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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