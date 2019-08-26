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2019年8月26日星期一
環球數據前瞻
港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
K11 Musea今開業 預租率90%
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
太保中期多賺96% 不派息
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
環球數據前瞻
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
蔡金強：內房如野草般堅韌
婚後須考慮的保險保障
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
林少陽：美股須防狼來了
技術取勝：港鐵250天線有支持
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
曾淵滄：時間站在中國的一邊
湯文亮：減租非不為也 實不能也
陳永傑：美國低息料持續
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
MARINI三日收4400票 超額10倍
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
8月新盤登記料130億 見8個月新低
春秧街酒店放售 叫價5億
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
移民要留意醫保覆蓋範圍
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
餐飲業多品牌策略 助拓新客源
K11 Musea今開業 預租率90%
華泰證券：LPR改革預示未來將減息
四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年
太保中期多賺96% 不派息
正榮中期純利增11% 毛利率微跌
張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊
環球數據前瞻
金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
蔡金強：內房如野草般堅韌
婚後須考慮的保險保障
楊書健：長實購Greene King 長遠不會輸
李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
許繹彬：受惠深圳示範區概念 5G股待炒起
體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
陳增濤：Clos de Vougeot的古堡酒莊
謝紹榮：每月一金幣 攻守兼備
陸振球：人面識別商機廣泛
陸振球：買內地樓做人民幣按揭 如沽空人民幣
林少陽：美股須防狼來了
技術取勝：港鐵250天線有支持
潘迪藍：中國企業面臨上升風險（下）
蘇沛豐：貿戰免疫 希望教育目標1.6元
李順威：拆倉壓力轉輕 對冲下可買貨
劉思明：翰森獲大戶追捧 有望破頂
何啟聰：炒內銀業績 選建行牛52380
瑞銀亞洲：合力推升大市 Call騰訊平保
摩根大通亞洲：看好行業前景 中壽Call 19123
周顯：富豪與平民眼中的豪宅
何國良：港今輪復蘇將慢過SARS
張佩儀：港元定存可享高息 銀債勝在年期長
王弼：關稅人幣匯率陷惡性循環
曾淵滄：時間站在中國的一邊
湯文亮：減租非不為也 實不能也
陳永傑：美國低息料持續
廖偉強：樓價大跌市民可得益？
布少明：入伙高峰期 租務潮殺到
李志成：經濟響警號 樓市現挑戰
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：天然氣期貨弱勢的前因後果
龐寶林：經濟差 房債跑贏企債
恒大掃管笏盤引京發展商作新伙伴 1982伙年初批預售 推盤只聞樓梯響
4中資新盤年底前登場 共1287伙伺機出擊
MARINI三日收4400票 超額10倍
郭羨妮950萬沽清水灣半島 帳賺七成
8月新盤登記料130億 見8個月新低
春秧街酒店放售 叫價5億
服務式住宅 瑰麗府邸擁維港景
海怡呎價急跌 今年升幅蒸發
移民要留意醫保覆蓋範圍
港主要地產商大陸地產投資4462億 近日表態撐止暴 分析：股價已反映政治風險
長實項目地域最廣 新地新世界拓星地產
「鐵路加物業」模式深植內地 港鐵豐收
歐美線飛越中國空域 影響國泰更深
成本飈抵消收入增長 中石化中期少賺24%
海匯酒店周三新形象面世 凱悅：絕大部分員工留任
瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險
持中資教育醫療股長倉 沽空改革受累股
天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年
翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔
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正榮中期純利增11% 毛利率微跌
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金子：大型內銀值博 吼建行牛59900
張兆聰：貿戰再升級 重回業績基本步
蔡金強：內房如野草般堅韌
婚後須考慮的保險保障
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李聲揚：無懼衰退 恒指24000可吸
黃德几：中海物業表現穩 候3.6元吸
沈永年：大灣區買樓要選香港代理
謝偉銓：市區重建時間表 須加快落實
陳政生：石藥績佳 股價洗頹風
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體育用品股 多品牌具優勢 行業受經濟不景影響較小 特步調整可吸
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郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：恒安國際（1044）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
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