張兆聰：貿戰跌市 吸強勢板塊

自人民幣破七之後，中美貿易戰升級便會推低人民幣匯價，背後邏輯就是中國向美國出口減少、賺取的美元亦會減少，兌美元的匯價就轉弱。美國加徵關稅，人民幣就貶值抵消影響，中國又反制加徵美國貨品關稅，或多或少又阻撓美企在華經營，令特朗普開始騎虎難下。另一個問題是，中國作為全球貿易市場份額最大的國家，人民幣貶值會帶來跟風效應，令美元升值壓力更大。

倘貨幣戰爆發 比貿戰影響更大

有趣的是，上周五美匯指數反而大跌近1%，主要是特朗普猛烈炮轟聯儲局主席鮑威爾，市場開始揣測美國會否入市干預美元。若美國強行壓低美元，就等於加徵全球非美國家關稅，這又勢將引發別國競爭性貶值，名副其實是貨幣戰。美國會否入市干預，較中美貿易戰對全球經濟和金融市場影響更大，受惠的就是黃金和債券。

就中港股市來說，市况其實不差，偏弱的是指數。很多新經濟股和內需股都非常強勢，例如醫藥、體育用品、啤酒、二線科技股、物管股、食品股等。本倉也有中生製藥（1177）、三生製藥（1530）、安踏（2020）、中升（0881）等。

強勢股靠消費升級 與固投內房關係不大

中國經濟的問題就是負債過高。以往主要是地方政府和企業，單是還本付息也有壓力，更遑論斥資大興土木。中央的解決辦法就是開閘放水，當這個方法也推動不了經濟回升，就以棚戶區貨幣化，由人行印錢予國開行，再直接派錢予民眾。民眾置業就解決企業資金鏈壓力，地方政府賣地稅收增加，情况也改善。但後遺症是連民眾槓桿也大升，並且影響到耐用品消費。

上述強勢板塊共通點，就是與固投和房地產關係不大，也能透過捕捉消費升級來推動業績增長。這就是當前投資者的思路。你可以說強勢股估值很高，這是事實，但每次跟隨大市下跌後，反彈力度最強的依然是她們，例如中生製藥，由9元附近便彈升至10.8元，幅度高達20%，恒指僅由25000點升至26200點，升幅僅約5%。

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