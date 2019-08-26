四大行本周公布上半年業績 純利增幅料遜去年

瑞銀報告預期，第二季營運走勢與今年首季相似，淨息差按季平穩、手續費收入繼續增長、成本控制良好、資產質素改善。四大行淨息差按年增速會在次季放緩，股份制銀行會錄得增長。

瑞銀認為，政策進一步放鬆，例如降準、增加基建等，政策強於預期，可支持目前較低估值。不過利率下降、利率市場化加速、不良貸款趨勢顯著上升，或影響投資者對中資銀行的興趣，該行傾向於高質量銀行，包括招商銀行（3968）A股、建設銀行（0939）、工商銀行（1398）和中國銀行（3988）。

美銀美林上調農行H股評級

美銀美林報告亦認為，內銀股上半年業績穩定，與今年首季水平相近。由於資產收益率普遍下降，存款競爭激烈，淨息差料按季下跌。手續費收入得益於財富管理業務溫和復蘇，增長或好於去年；但金融體系風險上升，撥備應維持在較高水平。該行將農行H股評級由「中性」升至「買入」，目標價維持3.9元，因為農行存款基礎強，比同業貸存比率較低，同業利率趨向穩定，穩定了資產利息收入。