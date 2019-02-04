華泰證券：LPR改革預示未來將減息

高盛：存息不變 保障銀行息差

高盛報告指出，1年期的MLF利率高於10年期國債，為政策放鬆MLF有下調的空間，連帶會將借貸利率向下調。不過MLF下調會有助銀行資金成本下降，截至7月底，來自MLF的資金佔銀行資金系統1.6%，除這部分資金外，流動性放寬亦可降低結構性存款的利率。

高盛預期政策傳導機制改善後，MLF利率下降，可以令貸款利率有類似的跌幅。不過，人行公布將保持存款基準利率，避免大型存款利率競爭以致明顯侵蝕銀行息差。該行認為，現階段銀行息差會受到保護，以幫助信貸系統恢復。

大摩：大行貸息彈性大 料少受影響

摩根士丹利報告認為，LPR改制短期對銀行影響不大。銀行可以採取4個方法應付並非由市場帶動的MLF利率變化，包括在LPR為基礎的新貸款提高息差，增加使用定息貸款應對初期新機制的波動，降低風險容忍程度和貸款增長應對貸款增長，以及增長不受降息影響的按揭貸款比例。

摩根士丹利指出，貸款利率更有彈性的銀行，長期可以保持盈利和穩定地產生資本，而市場導向的銀行可以獲得更多市場份額，而貸款定價能力較低，或只能按政策指示的銀行，利潤能力會下降，導致信貸供應減少。

華泰證券報告認為，即使LPR採用新機制後有所變化，短期內應該不會影響實際貸款利率。不過，是次改革的目的是「進一步降低實體經濟融資成本」，鑑於7月份信貸疲軟，監管當局似乎更希望加快降低貸款利率。該行預期至今年第四季，基於LPR的貸款到達一定比例時，MLF利率可能會下調。該行認為LPR改革預示未來降息和銀行淨息差收窄，但因為這是貨幣政策寬鬆信息，反而利好短期銀行市帳比估值。