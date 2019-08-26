K11 Musea今開業 預租率90%

不乏話題店舖 餘舖待覓租客

隨着臨近K11 Musea開張，有更多店舖預告將在商場開設新店，例如來自日本的眼鏡店JINS，就推出開幕限定優惠吸客，以及有不少話題餐廳，例如去年來港的美國快餐店Five Guys，將於商場開設九龍區首間分店，位於商場4樓的UA戲院昨日亦已可預購今天起的電影戲票。

瑞信6月中的報告曾指，新世界管理層預計K11 Musea至年中預租率可達90%，料2022財年整個Victoria Dockside項目運作穩定時，可為集團創造每年租金收入21億元。

料2022年每年租金收入21億

交銀國際房地產研究聯席董事謝騏聰認為，雖然近日零售市道較淡靜，但不影響K11 Musea為新世界帶來的租金收入，值得注意是商場暫時只租出90%，相信餘下的10%樓面在尋找租客會較為困難。他形容，商場要開張「都冇辦法」，只能盡量減低對租戶的影響。