餐飲業多品牌策略 助拓新客源

翠華大快活副線交第二代打理

以太興為例，集團於2008年已收購「靠得住」品牌，至今有8個副線品牌，包括茶木、錦麗等。根據太興招股書，集團在港經營126間餐廳，當中有57間為太興茶餐廳，意味集團副線品牌已佔整體餐廳網絡逾半。另外，近日捲入「福建幫風波」的富臨（1443）亦有多個副線品牌，為人熟悉的包括2014年成立的炑八韓烤等，至今有19間分店。

無獨有偶，多間餐飲企業的副線均由第二代「打骰」，例如是翠華主席李遠康兒子李祉鍵，以及大快活執行主席羅開揚兒子羅輝承等，均主力負責打理特色餐廳品牌。

業主要求新品牌 增商場特點

有不願具名的餐飲股分析員指出，現時大多商場的業主為了吸引人流，均希望有其他類別的餐廳進駐，因此會要求品牌提供更新穎的副線品牌，令商場更加特別。另外，香港人喜愛新鮮感，老牌快餐店的客人群固定，開設副線品牌亦可吸納新客源。