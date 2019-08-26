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翠華首設冰廳品牌 主打Fusion菜 較低成本吸引新客 挽救流失港市佔

【明報專訊】有「貴價茶記」之稱的翠華控股（1314）近年業績受壓，主席李遠康及其子李祉鍵近年積極開拓新品牌，2017年底起設立多個副線品牌，甚至是麵包店，近日卻低調開設新品牌「翠華冰廳」，主打中價Fusion菜式，價錢與原有的翠華餐廳相若，裝潢更有特色。有餐飲股分析員認為，翠華數年前主力發展內地市場，削弱本地市場佔有率，新品牌有助吸引新客之外，亦可控制成本，減輕開設新店的資本開支。

明報記者 蕭嘉聰

翠華冰廳位於荃灣廣場，根據其facebook專頁，餐廳於7月底開業，設有出售港式麵包區域，包括蛋撻、菠蘿包等，更有電子屏幕顯示麵包何時出爐。走進餐廳，座位以2人及4人卡位為主，亦有數張圓桌，相對大部分翠華餐廳設有兩層樓面，翠華冰廳面積明顯較小。此外，翠華冰廳亦加入自動化操作，記者於平日中午到訪餐廳，桌上貼有「手機點餐」的教學，意味着食客可自行下單，不過現階段仍需員工人手下單，未正式應用。

價錢與翠華餐廳相若 加入自動化操作

新品牌有不少西式食品供應，例如是卡邦尼煙肉意粉及素肉漢堡等，但選擇少於翠華餐廳，主要供應常餐、鐵板餐等，過去翠華聞名的豬軟骨米線，冰廳就改配米粉、通粉或即食麵。價錢方面，以同樣的食品及飲品計，翠華冰廳的「奶油豬」及凍奶茶單點價格分別為22元及21元，位於灣仔的翠華餐廳的單點價格分別是20元及23元，兩者售價相差不大。

翠華餐廳近日有兩間位於銅鑼灣分店先後關門，當時翠華回覆指謝斐道店是早前公司部署重新整合的地區，按計劃在租約期滿結束，景隆街分店因為大廈需要重建，與業主商討後提前遷出，每月合共節省近100萬元租金。根據翠華的官網，現時翠華餐廳只餘下28間分店，翠華去年財年雖然在港大增11間新店，不過大部分均為副線品牌，例如日式丼飯餐廳廿一堂等。

去年翠華增開11新店 多為副線品牌

有不願具名的餐飲股分析員指出，過去數年翠華集中發展內地市場，忽略本地市場，競爭對手如大家樂（0341）及大快活（0052）不斷提升食物水準，帶動單價上升，變相與翠華價格相近，亦搶去其市佔率。

該分析員續稱，翠華管理層過去認為其品牌形象強勁，令公司對比其他同業較遲開始經營副線品牌。翠華自2017年底開設新品牌，的確可吸引更多新客光顧，但一般需要數年時間才算發展成熟，更重要的是新店的餐牌選擇較少，面積不大，可節省人手等昂貴成本，再開新店的資本開支亦更低。

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