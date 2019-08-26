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天達蘇達輝：中美科技戰或長達10年

【明報專訊】天達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝(Philip Saunders)指出，經過40年的聚合後，中美目前正就多個領域展開競爭，除了貿易戰外，亦正展開科技戰。當中，貿易戰很可能令企業的高邊際利潤受壓，並且為股東回報帶來挑戰；而科技戰更可能長達10年，中國半導體、電訊、航空及生物科技等行業，以及依賴中國市場的美國科技及消費品公司均受影響。

蘇達輝在第180期(去年12月31日出版)封面故事指出，中美關係如何發展，是主導2019年港股後市關鍵因素，當時他已建議投資者認清形勢——兩國關係已經出現變化，美國認為只有對中國採取強硬態度，才可以取得較好的貿易條款；而且美國希望控制中國科技發展的步伐，但中國卻不願意在科技上落後於人，故中美已經由合作伙伴轉為競爭對手，在不同領域的競爭料將持續10至20年。投資策略方面，他認為，既然環球金融市場波動未完，黃金屬避險之選。

2019年至今已過了近三分之二，雖然港股年初在中美貿戰和解的美好憧憬下曾向好，恒指首4個月曾勁升3854點或14.9%，惟隨着5月初兩國貿易談判破裂，恒指過去4個多月掉頭向下，上周收報26179點，今年以來升幅收窄至334點或1.3%；作為比較，金價年初至今大漲小回，上周收報每盎司1502美元，升幅達17.2%。

經濟國防科技意識形態 四大競爭領域

事隔7個多月後，蘇達輝目前對中美關係繼續維持審慎的看法，指2019年可能只是中美競爭序幕的結束，而不是真正的終結：「經過40年的聚合後，中美兩國現正就多個領域展開競爭，而貿易只是中美關係廣泛調整的其中一環。中美兩國可能在四個主要領域展開競爭：經濟、國防、科技及意識形態。在這4個領域中，科技可能是最具爭議性的一項，甚至可能長達5至10年。」

中國在多個科學研究及商業應用範疇迅速發展，穩佔領導地位。有中國分析師認為，這些科技進展是中美角力的根本原因。中國政府公布《中國製造2025》計劃後，促使美國要以所謂的「技術遏制」政策（technological containment）作出回應，特別針對中國半導體、電訊、航空及生物科技業，具體措施包括：（1）禁止美國公司向中國出售核心技術和設備；（2）限制中國對美國科技公司的投資；（3）限制中國向美國及盟國出售科技產品，並減少向中國轉移知識及進行學術交流；（4）以間諜罪名起訴美國華裔科學家及工程師。

中國研發佔GDP比率將超歐趕美

蘇達輝認為，面對美國上述「技術遏制」政策，中國在別無選擇的情况下，只能透過加快技術脫鈎來應對挑戰。他估計，中國或會運用多種手段來達到以上目的，例如加強知識產權的保障、鼓勵反向「人才外流」以擴大與歐洲的合作，包括技術聯繫，並改善科技業的融資途徑。中國晶片製造商中芯國際（0981）於5月宣布擬從紐約證交所除牌，阿里巴巴則考慮在香港第二上市，這些事件都反映融資情况出現轉變，而中國的明確目標則是開始向全球其他國家出口知識產權。

值得注意的是，中國過去一段時間大幅增加研發開支，中國的研發支出佔國內生產總值（GDP）比重已由2000年的0.9%，上升至2017年的2.1%。根據經濟合作興發展組織（OECD）的數據，儘管中國的研發開支佔GDP比率仍低於日本（3.2%）及美國（2.8%），但已大幅高於歐元區，而且中國的趨勢繼續向上，目標是2020年該比率上升至2.5%。

兩國均希望成為科技霸權 爭端料持續

長期以來，中國的大型防火牆令不少美國互聯網公司無法進入當地市場。全球十大互聯網公司皆為美國或中國企業，並主要在不同的市場經營。與此同時，美國開始採取積極行動，限制成立中國科技公司及禁止中國政府取得新技術。美國及歐洲現在均嚴格審查中國在境外的直接投資，亦正在討論管制向中國買家出口美國技術的議題，甚至出現有中國學生被拒簽證申請的情况。

蘇達輝分析，由於中美兩國均希望成為科技霸權的目標其實無法共存，故科技現時已站在中美貿易衝突的前線，貿易戰正逐漸變成科技戰，投資者可留意以下不同方面的啟示。

[封面故事]

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