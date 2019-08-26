瑞聯韋立民：貿戰擴至貨幣戰 長短倉策略降風險

明報記者 葉創成

美國總統特朗普在本月初宣布擬於9月1日再向3000億美元中國產品徵收10%關稅後，中美貿易戰的發展一直牽引港股本月以來表現。恒指本月早段反覆尋底後，隨着本月14日中美貿易代表通電話，華府同意將該批關稅在9月1日及12月15日起分兩階段實施，港股近日亦從低位回升之際，中國國務院關稅稅則委員會上周五晚上突然宣布採取反制措施，向750億美元美國商品額外徵收5%或10%關稅，同樣分批在9月1日及12月15日起實施。

在上周五美股交易時段早段，特朗普已表明會向中國加徵新一輪關稅反擊，跟着在美股收市後在Twitter宣布白宮將於10月1日起把2500億美元中國產品關稅稅率由25%調高至30%，另在9月1日起向餘下3000億美元中國產品加徵關稅，稅率由原先建議的10%調高到至15％；換言之，美國擬向所有中國產品徵稅，市場對貿戰升溫率先反映，美股道指當日大跌623點或2.37%，人民幣離岸價急貶0.6%至7.1315（即1美元兌7.1315人民幣），再創2015年8月「匯改」以來新低，即使往往被視為避險貨幣的美元在是次貿戰陰霾下亦報跌，美匯指價單日下跌0.54%收報97.64，資金轉投黃金避險，金價周五收報每盎司1527美元，單日升1.9%。

人幣跌穿七算 乃向美國警告

瑞士領先的私人銀行瑞聯韋立民上周三在瑞士接受記者越洋電話訪問時已預測中美對峙將加劇，並且擔心兩國將由貿易戰延伸至貨幣戰。他解釋，目前看來中美難以達成貿易和解協議，這樣的話，在美國及中國均向對方幾乎所有產品徵收關稅後，跟着便無「關稅牌」可打，往後的焦點便是人民幣匯價。

韋立民認為，人民幣近日貶值至跌穿7算心理關口，可以視為中國向美國提出警告，因為根據瑞聯分析，人民幣匯價跌至7算，只能抵消中國2000億美元產品被美國徵收25%關稅的影響；若中國希望進一步消化餘下3000億美元產品被徵收10%關稅的衝擊，人民幣要貶至7.5水平以下；假如該3000億美元中國產品的稅率被調高至25%，人民幣更要貶值至近8.5水平才能全面對沖（見圖1）。

中美長期料各建科技平台

韋立民在上世紀90年代初期投身投資界時，最初專門研究美國小型科技股，曾見證軟件股微軟及晶片股英特爾等由20多年前的美國小型科技股成為今日環球科技巨擘，過去10年亦有投資FANG（即facebook、Amazon、Netflix及Google母公司Alphabet）等新一代科網股，是該板塊的專家。他認為，中美對峙另一焦點是科技戰，當中涉及國家安全問題，兩國均不可能不發展本身的科技；但值得注意的是，若中國政府及企業決定逐步減少對美國科技依賴，中美將會各自建立一套科技平台，讓全球其他國家選擇使用哪一平台，影響也是相關深遠的。

雖然華為目前不論在提供通訊裝備及產銷智能電話方面均具國際競爭力，而且其掌握的第五代智能電話（5G）技術料屬領先全球，被視為中國科技發展旗幟，但韋立民指出，華為暫時仍依賴非中國供應商提供關鍵零部件（見表），若美國限制當地公司向華為提供技術的話，華為在全球5G市場的領先地位便會受到挑戰。

儲局下月料減息 提前對冲經濟轉弱

韋立民又說，即使美國現時就業市場強勁，消費暢旺帶動當地經濟增長，但中美貿易戰一旦全面升溫，料拖累美國經濟在數個月後轉弱，加上英國會否在未來幾個月硬脫歐亦屬重大風險，故他估計聯儲局在下月議息會議很可能減息0.25厘，若在議息前市場有更多壞消息，減息幅度可以更大。

《Money Monday》近月訪問的美國資產管理公司專家普遍認為，聯儲局一旦大幅減息，可望支持當地經濟繼續擴張，此舉對美股及其他風險資產均屬正面，但韋立民的看法卻比較審慎，指目前全球經濟增長放緩顯而易見，中美對峙升級亦屬重大不明朗因素，故他強調要觀察美國減息對全球經濟及股市的影響，不宜太早便下定論。

事實上，韋立民目前的資產配置策略亦相對保守，低配環球股市及環球債券，超配對冲基金及黃金。

歐洲推財政刺激 利明年環球經濟

韋立文總結說，雖然他暫時並不看好全球股市，但金融市場瞬息萬變，故此投資者除了要緊盯中美貿易戰進展及聯儲局下月舉行的議息會議外，亦要留意德國為首的歐盟國家下月會否宣布以積極財政政策刺激當地疲弱的經濟，若三方面均傳來喜好消息，可望為2020年環球股市轉好提供台階。

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